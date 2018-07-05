Парламент обсуждает проблему самоубийств и повышения пенсий

Думитру БАРБАЛАТ

В парламенте идут дискуссии по докладу спецкомиссии по проблеме самоубийства. Докладчик - Владимир Односталко.

Не только сногсшибательная информация, но и профессиональный анализ ситуации, причем впервые в практике парламента. Казалось бы, всем депутатам надо бы быть сдержанными в высказываниях и взаимных обвинениях, обвинениях в адрес правительства и многих правительственных структур. И помнить, что кто как не парламент, в первую очередь, должен нести первостепенную ответственность за состояние дел по этой проблеме?

Но депутат Мирия Чобану решила, как всегда, выделиться. Она обвинила всех и вся. Между тем еще недавно власть в стране принадлежала либерал-демократам. А дискутируемая проблема не сегодня появилась.

Возможно, сегодня парламент рассмотрит также проект закона о внесении изменений в закон о пенсионной системе (№156/1998). В проекте предлагается обязать работающих пенсионеров работать более 15 лет, чтобы получить согласие властей на перерасчет пенсий.

И именно депутат Мария Чобану, секретарь комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту

и средствам массовой информации, предложила - и комиссия поддержала ее инициативу! - чтобы пенсионеры работали пять лет для перерасчета пенсий.

Видимо, посчитала, что пять лет меньше 15-ти, цифры, которая так нравится правительству.

Но она забывает, что согласно нашей Конституции, каждый человек (человек, а не гражданин!) имеет право на труд. И всякий труд должен быть оценен и оплачен. А если пенсионеры работают и отдают добровольно-принудительно государству налоги и взносы, в том числе в соцбюджет, то нет никаких оснований им устраивать запреты для перерасчета пенсий - в виде двух, пяти или более 15 лет. Пенсии работающим по справедливости вообще нужно пересчитывать регулярно - или освободить их от уплаты налогов в соцфонд.

Также при открытии пленарного заседания парламента прозвучало предложение внести в повестку дня дополнительный вопрос: вызвать премьера для представления информации о намерении Украины построить ряд гидроузлов на Днестре. В ходе обсуждения спикер спросил, каково мнение председателя комиссии по окружающей среде. Социалист Раду Мудряк поддержал идею и добавил, что прения "дадут возможность внести ясность".