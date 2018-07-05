Исполнительный директор МВФ: В Молдове приложили много усилий для реализации программы с МВФ

«Я рад приехать в Молдову. Дискуссии с молдавскими властями проходят легко, потому что приложено много усилий для реализации программы с МВФ», - заявил сегодня исполнительный директор МВФ Энтони де Ланнуа в ходе встречи с премьер-министром Павлом Филипом, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.

Премьер-министр выразил МВФ благодарность за выделение третьего транша финансирования на сумму 33,75 млн долларов. «Больше, чем финансовый аспект, важны отношение и наше взаимодействие с МВФ», - сказал Павел Филип.

Глава кабмина сказал, что благодаря программе с МВФ удалось перезапустить отношения с внешними партнерами и реализовать широкую программу реформ. «Благодаря приложенным усилиям Молдова – на пути создания здоровой банковской системы, с такими европейскими инвесторами как «Banca Transilvania» и консорциумом с участием Европейского банка реконструкции и развития», - подчеркнул Павел Филип. В то же время были проведены важные реформы в социальной сфере, юстиции, бизнесе и государственном управлении. Несмотря на то, что желаемые результаты достигнуты еще не во всех областях, есть полная решимость довести начатые изменения до логического завершения.

Премьер-министр подчеркнул, что наша страна уделяет приоритетное внимание программе с МВФ и в дальнейшем сконцентрируется на ее достижении. «У нас есть и желание, и необходимые возможности для выполнения программы реформ. Мы продемонстрировали это посредством зарегистрированного экономического роста, создания новых рабочих мест и запуска социальных программ, таких как «Prima casă 1», «Prima Casă 2», талоны на питание и «Хорошие дороги для Молдовы», - подчеркнул он.

Энтони де Ланнуа поблагодарил власти Республики Молдова за хорошее сотрудничество, призвав их продолжать реформы. Он отметил, что МВФ является экономической, а не политической организацией и оценивает нашу страну по достигнутым результатам.