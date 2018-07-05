Евродепутат: Где было ваше возмущение, когда КС отстранял Игоря Додона

Депутат ЕП от НДП Германии Удо Фойгт возмутился двойными стандартами своих коллег по законодательному органу ЕС, которые критично высказались о непризнании результатов выборов в Кишиневе, однако ранее никак не реагировали на временное отстранение от должности решением КС избранного президента Игоря Додона.

В частности, Фойгт отметил, что “с 1991 года мы видим, как НАТО и страны-члены ЕС проводят политику “окружения” России, и вовлекают в это Украину и Молдову”, пишет aif.md.

– Я задаюсь вопросом: где искренность в этом парламенте? Где было возмущение, когда в 2017 году впервые всенародно избранный президент Додон был временно отстранен от должности решением Конституционного суда? Где тогда было ваше возмущение? – сказал он. Европарламентарий также отметил, что сегодня “суверенитет Молдовы сводится к кредитам от ЕС”. – Они просто просят милостыню от Европейского союза. Что произошло с миллиардом долларов, который исчезли из трех банков страны? Много неясностей. А Европейскому союзу было бы хорошо соблюдать принцип невмешательства в дела другого государства, в частности, в отношении Молдовы, – добавил депутат.

Напомним, что ранее Демократическая партия Молдовы прибегла к временному отстранению от должности Игоря Додона, когда глава государства отказался назначать на должности предложенных ДПМ министров или подписывать указы, с которыми он был несогласен.

Для осуществления своих планов демократы прибегали к Конституционному суду.