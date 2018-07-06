Ситуация на Днестре стабилизируется

С конца прошлой недели из-за большого количества выпавших осадков на Днестре наблюдалась паводковая ситуация. Новоднестровская и Дубоссарская ГЭС увеличили сброс воды.

В течение 5 дней уровень реки по Тирасполю поднялся на 3 метра, передает novostipmr.com.

Сегодня специалисты констатируют, что уровень воды в Днестре начинает снижаться.

«По гидропостам от Каменки до Дубоссар со вчерашнего дня уже идёт спад. От Дубоссар до Тирасполя и до Бендер ждём стабилизацию с завтрашнего дня. Ещё сегодня по Тирасполю ожидаем подъём на 16 см», - рассказал начальник штаба Гражданской защиты по Тирасполю Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУпЧС) МВД ПМР Виктор Водзинский.

По его словам, гидроэлетростанции уже уменьшили сброс воды.

«До критических отметок ещё не дошло, паром перекрываться в Тирасполе не будет, подтопление жилых домов тоже не грозит, сотрудники ГУпЧС держат ситуацию под контролем, следим за сбросами воды, за уровнем реки», - подчеркнул Виктор Водзинский.

Спасатели напоминают, что из-за сложившейся ситуации течение Днестра усилилось, поэтому купаться сейчас не рекомендуется, тем более заплывать за буйки или переплывать реку.

Кроме того, в Днестре много сухих веток и деревьев. От мусора спасатели очищают только городские пляжи, поэтому в неустановленных местах для купания может быть небезопасно.