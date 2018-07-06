Игорь Додон: Резолюция Европарламента является результатом борьбы между правыми партиями

Резолюция, принятая в Европейском парламенте, является результатом политической борьбы между правыми партиями и злоупотреблений со стороны властей, которые начались с ослабления полномочий президента и продолжились другими действиями, поправшими нормы правового государства. Такой комментарий опубликовал президент Республики Молдова Игорь Додон, которого цитирует IPN.

На своей странице в сети Фэйсбук Игорь Додон написал, что эти партии, претендующие на то, чтобы именоваться „проевропейскими”, управляют страной с 2009 года, и в результате борьбы между „проевропейцами”, в которой участвуют и европейские политики, страдают молдавские граждане. Глава государства считает, что после выборов эти партии должны занять своё место в оппозиции, а социалисты – прийти на помощь стране, проводить сбалансированную внешнюю политику, добиться хороших отношений, как с Востоком, так и с Западом, восстановить отношения с Россией, скомпрометированные нынешним правительством и „проевропейскими” правыми.

Игорь Додон выражает надежду на то, что после сегодняшнего голосования в Европейском парламенте граждане в очередной раз поймут, что европейское направление – это просто политическая сказка, выгоду от которой получают некоторые партии, а те деньги, которые европейцы дают Молдове, в реальности часто не используются для удовлетворения нужд общества, а расходуются в интересах „проевропейских” партий. „Очень важно как можно более скорое проведение парламентских выборов, спасение страны от этих „проевропейских” альянсов и приход к власти настоящих профессионалов и патриотов нашей родины, Республики Молдова”, - заявил Игорь Додон.

Глава государства также выразил сожаление в связи с тем, что ни один депутат Европарламента не нашел подходящего момента, чтобы вспомнить о том, что кандидат социалистов Ион Чебан был неправомерно и незаконно лишён голосов, полученных им на выборах в Кишинёве, чтобы он не смог стать примаром. „Если бы европейцы проявили минимальную объективность, они бы санкционировали, в первую очередь, это попрание норм правового государства. Но они ещё раз подтвердили, что в своём отношении к Молдове они руководствуются своими политическими симпатиями, а не справедливым подходом ко всем гражданам”, - говорит Игорь Додон.

По предложению депутатской группы Европейской народной партии, в четверг, 5 июля, Европейский парламент принял резолюцию, рекомендующую Европейской комиссии приостановить любые выплаты, предусмотренные в рамках макрофинансовой помощи, а также бюджетную поддержку Республики Молдова. Представляя проект резолюции, евродепутат от Румынии Кристиан Дан Преда заявил, что „ни один евро не должен быть отправлен в Кишинёв до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия: признание результатов местных выборов в Кишинёве, организация заслуживающих доверия парламентских выборов, расследование банковского мошенничества, известного как „кража миллиарда””.