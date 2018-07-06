Европарламент принял Резолюцию по ситуации в Молдове, подвергнув жесткой критике молдавские власти. За принятие Резолюции проголосовало 343 из 538 участвующих заседании депутатов, 35 проголосовало против, 160 - воздержались.

"Молдова находится в заложниках одного человека"

Во время дебатов депутат от Европейской народной партии (EPP) Кристиан Преда заявил, что "демократия в РМ в опасности. Еще год назад, ввиду изменения избирательной системы, EPP пыталась обратить внимание на ситуацию в республике, но не была услышана, в частности, благодаря социал-демократам, которые пытались скрыть положение дел в Молдове, играя на пользу молдавского олигарха Влада Плахотнюка (председателя правящей ДПМ - "И.")".

"Признание выборов в Кишиневе "недействительными" - очередное доказательство, что Молдова находится в заложниках одного человека, а граждане выходят на протесты, чтобы выразить несогласие с решением судов. В таких условиях финансирование Молдовы должно быть приостановлено: ни одного евро от ЕС, пока власти не выполнят условия для макрофинансовой помощи", - сказал Преда.

Депутат фракции "Зеленые-Европейский альянс" Rebecca Harms отметила, что "протесты - это закономерная реакция граждан РМ на ситуацию в стране, решение суда о непризнании выборов стало настоящим шоком не только для жителей Молдовы, но и европейских партнеров".

Денег не давать

"В таких условиях финансовую поддержку следует приостановить. Власти РМ должны прислушаться к мнению партнеров. Это важно в контексте приближающихся парламентских выборов", - считает политик.

Депутат от Альянса либералов и демократов за Европу Petras Austrevicius считает, что текущее развитие событий в РМ "разрушает иллюзии: РМ - захваченное государство, управляемое одной непрозрачной политической группой, которую можно назвать частной корпорацией".

"Сегодняшнее положение в Молдове таково: судебная система захвачена, а решения судов абсурдны, не предпринято ни одного шага в расследовании кражи миллиарда и не возвращен ни один лей; СМИ захвачены и сконцентрированы в одних руках. К сожалению, проевропейская Молдова - это только видение, которое не имеет ничего общего с реальностью", - сказал депутат.

Представитель Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) Виктор Боштинару отметил, что "непризнание выборов в Кишиневе - тревожный сигнал, который доказывает отсутствие уважения к гражданскому волеизъявлению".

"Но сейчас, коллеги из ЕРР настаивают на приостановке любой финансовой поддержки Молдовы, в том числе ссылаясь на переход к смешанной системе выборов, который был осуществлен для прозрачности и демократичности будущих парламентских выборов. Необходимо задаться вопросом: не приведет ли такой шаг к ухудшению ситуации в РМ, и началу нового политического пожара?", - сказал он.

Депутат S&D Адриан Кристя сказал, что "ситуация в РМ заслуживает пристального внимания, непризнание выборов вызывает беспокойство, ведь свободные выборы - это основа демократии".

"Но нам необходимо мыслить рационально и стратегически - нельзя отдалять Молдову от ЕС, поэтому приостановка финансирования будет ошибкой", - сказал депутат.

Депутат S&D Knut Feckenstein считает, что в подобное развитие событий "невозможно поверить, это просто недопустимо, настоящий скандал, который выходит за любые грани"

"Если за этим решением о непризнании выборов стоит политическая группа, то необходимо провести расследование, ведь речь заходит о предательстве государственных интересов РМ", - сказал он.

Представитель партии Европейских объединённых левых Мартин Шольц подчеркнул, что "ЕС видит РМ, как захваченное государство, точно также ее видят граждане, в РМ наблюдается перманентное нарушение прав человека, коррупция.

"Надо называть все своими именами - помощь ЕС необходимо приостановить", - сказал он.

Резолюция: помощи не будет

Европейский парламент потребовал от Европейской комиссии приостановить финансовую помощь Молдове. Об этом говорится в Резолюции, принятой в четверг Европарламентом.

В принятом документе Европарламент выразил "крайнее беспокойство в связи с признанием "недействительными" выборов примара Кишинева Высшей судебной палатой. По мнению депутатов, решение "принято на сомнительных основаниях и непрозрачным путем, что серьезно подрывает целостность всего избирательного процесса".

"Выборы - основной источник доверия к существующей в государстве политической системе, а политическое вмешательство в судебный и избирательный процесс противоречит европейским стандартам, которые Молдова обязалась придерживаться, в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС",- отмечается в Резолюции, указывающей недопустимость "любого политического вмешательства".

Европарламент выражает солидарность "с требованием тысяч граждан РМ, протестующих на улицах Кишинева и настаивающих на том, чтобы молдавские власти приняли необходимые меры для признания выборов в столице, которые были признаны международными наблюдателями и отражают волю избирателей". Европарламент также призывает власти РМ обеспечить права граждан на мирный протест.

Европарламент призывает власти республики гарантировать эффективность демократических механизмов, настаивает на соблюдении принципа разделения исполнительной и судебной властей, на поддержке демократических принципов и соблюдении превосходства закона.

Европарламент выражает сильное беспокойство по поводу "дальнейшей деградации демократических стандартов в Молдове и признает, что решение судебных инстанций, которое не раз называлось (принятым) под политическим давлением - является примером захваченного государства, и делает явным глубокий кризис молдавских институтов".

Учитывая решение о признании недействительными выборов в Кишиневе, Европарламент требует, чтобы Еврокомиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдове, как это было в июле 2015 года.

"Европарламент требует, чтобы Комиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдове, используя прецедент июля 2015 года, когда финансирование было приостановлено после банковского кризиса", - говорится в резолюции.

Евродепутаты считают, что механизм приостановления помощи необходимо применить как реакцию на непризнание результатов выборов мэра Кишинева.

"Этот механизм должен включать в себя перечень условий, которые молдавские власти обязаны выполнить", - говорится в документе.

Среди этих условий Европарламент назвал признание результатов выборов мэра Кишинева, эффективное, тщательное расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдавии, возврат активов и привлечение к ответственности всех виновных.

Европарламент призывает молдавские власти принять во внимание рекомендации Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Венецианской комиссии, насчет реформы избирательной системы.

Европарламент призывает Еврокомиссию и Службу внешнеполитических связей тщательно следить за развитием ситуации в Молдове.

Резолюция будет передана Еврокомиссии и Совету, другим европейским институтам, в частности Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Венецианской комиссии, а также президенту, председателю парламента и премьер-минситру Молдовы.

Игорь Додон: Приостановление финансирования ускорит смену власти

Приостановление финансирования Молдовы со стороны Евросоюза ускорит смену власти в стране, - считает президент Игорь Додон. Об этом он написал на своей странице в facebook, комментируя обсуждение в Европарламенте в четверг ситуации в РМ и проект Резолюции по этому поводу.

"Уверен, что сегодня ЕС примет решение об остановке финансирования и это ускорит уход этой власти на политическую свалку истории. После парламентских выборов, которые состоятся через несколько месяцев, мы будем вести взвешенную внешнюю политику, наладим полноценное стратегическое партнерство с Россией и взаимовыгодные отношения с Западом, включая США и ЕС, исходя из наших национальных интересов. Начнем развивать страну", - подчеркнул Додон.

По его словам, "Евросоюз, останавливая или возобновляя финансирование, исходя из внутриполитической ситуации в Молдове, в очередной раз показывает свое отношение к нашей стране".

Михай Гимпу: Из-за отмены финансирования пострадают граждане

Из-за отмены предоставления макрофинансовой помощи Молдове со стороны ЕС "пострадают не те, кто управляет республикой, а граждане", - считает председатель Либеральной партии Михай Гимпу.

Он сказал на пресс-конференции в четверг, что часть помощи представляет собой грант, а в ситуации дефицита бюджета любая поддержка для республики очень важна.

"После кражи миллиарда мы вместе с председателем фракции Демократической партии Марианом Лупу заверяли официальных представителей ЕС, что исправим ошибки и не допустим, чтобы они повторились в будущем. После восстановления доверия и финансирования принимается смешанная избирательная система вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, и мы говорим, что нам не нужны деньги ЕС, что мы сами справимся", - посетовал он.

По его словам, виновником является председатель ДПМ Влад Плахотнюк, который "не ездил в Брюссель, чтобы восстановить доверие, и не знает, насколько это было сложно".

"Отмена результатов выборов примара Кишинева еще раз подтвердила уверенность партнеров в том, что здесь (в Молдове) нет демократии, и не соблюдается Соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает, что у нас должна быть независимая юстиция", - считает Гимпу.

Инфотаг

ДПМ: Очень жаль, что политическая война из Молдовы была экспортирована в Европейский парламент

Правящая Демократическая партия объявила, что приняла к сведению "в высшей степени политическую резолюцию, принятую в Европейском парламенте евродепутатами, принадлежащими, в частности, к парламентской группе, к которым принадлежат две оппозиционные партии Молдовы".

В сообщении, опубликованном на Facebook пресс-секретарем партии, отмечается, что очень жаль, что политическая война из Республики Молдова была экспортирована в Европейский парламент "несколькими молдавскими политическими лидерами, которые прибегают к шагам, направленным против молдавских граждан только ради достижения корыстных целей", передает IPN.

"Считаем, что сегодняшнее голосование политической группы, которая инициировала вотум, дает сигнал о том, что, вместо того, чтобы поддерживать Молдову и ее граждан, независимо от политических принципов, они предпочитают поддерживать только некоторые внепарламентские политические партии и их лидеров.

Констатируем также, что резолюция не привлекла интереса евродепутатов, она обсуждалась в почти пустом зале, отсутствовало даже большинство тех, кто является частью партии, которая инициировала ее, это показывает еще раз, что решение о голосовании было принято непрозрачно и строго политически, без серьёзных пленарных дебатов", - говорится в сообщении.

Согласно ДПМ, принятая Европейским парламентом резолюция не получила широкого консенсуса, были многие критические голоса в адрес инициаторов резолюции, а также суровые и обоснованные критики в отношении ее содержания.

"Не исключено, что эта резолюция значительно подорвет и доверие молдавских граждан в ЕС после того, как во время мандата нынешнего правительства оно пережило рекордный рост. Трудно, однако, объяснить гражданам, почему им пришлось терпеть такие сложные реформы, чтобы потом было принято решение против них, только потому, что так хотели лидеры оппозиции, только потому, что правительство и ДПМ не хотели вмешиваться в решение судебных инстанций, которые аннулировали выборы в Кишиневе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается также, что в пятницу "руководство ДПМ, правительства и парламента сделают более широкие официальные заявления, в которых будет объявлено, в том числе, и о дальнейших действиях, чтобы граждане могли воспользоваться и далее экономическим ростом в стране после того, как длительное время были вынуждены терпеть последствия некоторых сложных, но необходимых реформ, а также последствия некоторых условий со стороны ЕС, более суровых, чем пришлось пережить любому другому правительству, которое было до сих пор".