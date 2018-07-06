"Власти Молдовы правы, когда заявляют, что справятся и без денег Европейского Союза"-заявил Энтони Де Ланой

Исполнительный директор Международного валютного фонда не видит никакой проблемы в том, что Европарламент призвал Еврокомиссию остановить выделение макрофинансовой помощи Молдове.

Энтони Де Ланой утверждает, что резолюция Европарламента была принята на фоне экономического роста страны, когда налоговые сборы и банковские резервы превосходят ожидания. «Я считаю, что власти Молдовы правы, когда заявляют, что справятся и без денег Европейского Союза: поступления в бюджет достаточно велики, равно как и внешние резервы Нацбанка. Таковы данные, а потому я не вижу основания для возникновения проблем в ближайшем будущем.

Я не буду комментировать решение ЕС о приостановлении перечислений, поскольку это решение основано на политических условиях. Что же касается МВФ, он никогда не будет ставить политических условий, поскольку мы считаем важным концентрироваться на экономических аспектах»,- заявил Энтони Де Ланой в интервью для Ziarul National.

«Мы хотим подчеркнуть, что ЕС не отменил поддержку Молдовы, они чётко заявили, что им необходимо больше информации о судебном решении по непризнанию выборов в Кишиневе. И до получения этой информации, они временно приостановили выделение фондов»,- уточнил представитель МВФ. Энтони Де Ланой, который отвечает за Молдову в рабочей группе МВФ, находится в Кишиневе для обсуждения с властями действий до и после парламентских выборов. Он положительно отметил то, как молдавские власти внедряют программу МВФ, называя это «сверх-достижением».