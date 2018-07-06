Экономический эксперт: Доля теневой экономики в Молдове по-прежнему существенна

Доля теневой экономики, согласно официальным данным, в последние годы составляла около 22-24% от ВВП страны, за исключением незаконного производства, считает эксперт Независимого аналитического центра «Expert-Grup» Юрий Моркотыло. Он считает, что эту цифру существенной, сообщает МОЛДПРЕС.

В последние годы «значительно вырос удельный вес неофициально трудоустроенного населения – от 30% в 2012 году до почти 35% в 2017 году». По мнению аналитиков, этот рост представляет серьезную проблему для устойчивого развития страны.

«Коррупция является одним из важных факторов, которые влияют на развитие теневой экономики, и его необходимо учитывать при разработке политик в этой области. Из-за коррупции, государственные контрольные органы не способны выявлять и наказывать за незаконную деятельность и уклонение от уплаты налогов, а рост теневой экономики поощряет коррупцию, поскольку служит источником «грязных денег» для подкупа чиновников», - утверждает Юрий Моркотыло.

Рост коррупции и теневой экономики влечет за собой потери для бюджета. В последние годы потери от неуплаты налогов составили 7% ВВП, а это около 9,5 млрд. леев в 2016 году.

По данным Национального бюро статистики (НБС), неофициальное трудоустройство среди занятого населения в прошлом году составило 6,2%, сократившись по сравнению с уровнем 2016 года, когда этот показатель составлял 7,1%. Неофициальное трудоустройство является наиболее распространенным явлением в сельском хозяйстве (40,0%) и торговле (20,7%).

Официальная статистика показывает, что в теневой экономике работало 14,9% от общего числа занятого населения, а 34,7% работали неофициально.

Данные НБС свидетельствуют также о том, что доля теневой экономики в ВВП сократилась с 34,6% в 2000 году до 22,4%, в 2016 году.

(Корр.В.Берку, ред.А.Рэиляну)