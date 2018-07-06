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Видео, которое не покажут так называемые «независимые» молдавские телеканалы, выложил Додон
06.07.2018

Удо Фойгт напомнил своим коллегам по Европарламенту о том, как они повели себя, когда Конституционный суд Молдовы отстранил на время от должности президента Игоря Додона.

Вчера 5 июля, президент Молдовы выложил на своей странице в Facebook ссылку на интересный ролик.

- Это видео не покажут на так называемых "независимых" молдавских телеканалах, финансируемых за счет денег Европейской комиссии, - сообщил Игорь Додон. - Обращение одного из депутатов Европарламента к своим коллегам на сегодняшнем заседании.

В ролике, который длится 57 секунд, содержится выступление немецкого депутата Удо Фойгта. Он напомнил своим коллегам по Европарламенту о том, как они повели себя, когда Конституционный суд Молдовы отстранил на время от должности президента Игоря Додона. 

- С 1991 года мы, видим как НАТО и страны-члены ЕС проводят политику «окружения» России и вовлекают в это Украину и Молдову. Где было ваше возмущение, когда в 2017 году впервые всенародно избранный президент Додон был временно отстранен от должности решением Конституционного суда? Где тогда было ваше возмущение? Суверенитет Молдовы сегодня сводится к кредитам от ЕС, они просто просят милостыню от ЕС.

Что произошло с миллиардом долларов, который исчез из трех банков страны? Много неясностей. А Европейскому Союзу было бы хорошо соблюдать принцип невмешательства в дела другого государства, в частности, в отношении Молдовы, - заявил депутат Европарламента Удо Фойгт. 


 
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