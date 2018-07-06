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Общество
Сегодня исполняется 69 лет со второй волны депортаций
06.07.2018

В Молдове сегодня день национального траура по жертвам депортаций. Начнутся памятные мероприятия с возложения цветов к памятнику у железнодорожного вокзала.

А в 10 утра будет объявлена минута молчания. На церемонии у правительства прочтут имена жертв репрессий. Тогда же по всей стране завоют сирены и зазвонят церковные колокола, передает publika.md

Операция с кодовым названием "Юг" началась в ночь на 6 июля 1949 года. Когда архивы рассекретили, выяснилось, что ее готовили шесть месяцев. По официальным данным, в Сибирь и Казахстан тогда выслали 35 тысяч жителей Бессарабии. Но историки считают, что это число было больше. Сейчас в Молдове осталось около восьми тысяч депортированных. Недавним решением правительства им повысили пособия до 500 леев и снизили стоимость путевок в санатории.


 
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