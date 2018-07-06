Италия и Румыния помогут РМ эффективнее лечить сердечно-сосудистые заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания — это серьезная проблема для Молдовы, в том числе и социально-экономическая.

По данным пресс-службы Государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану, болезни сердца и кровеносной системы становятся одной из главных причин летального исхода среди населения нашей страны и составляют 57,5% от общего числа смертей в РМ. Такова статистика за последние 10 лет, и эти показатели в два раза превышают аналогичную статистику по Европе в целом, передает moldovanews.md

Тревожным фактом является и то, что в большинстве медучреждений Молдовы нет современного оборудования для лечения подобных заболеваний, считают специалисты.

Стремясь хоть как-то улучшить ситуацию, молдавский медуниверситет подписал договор о сотрудничестве с Миланским университетом Биккока. Партнерами молдавского вуза также числятся поликлиника Ди Монца, Университет имени Титу Майореску, Международная клиника «Медпарк» в Румынии, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы и другие учреждения.

«Подписание этого соглашения послужит толчком для развития деятельности в области кардиологии и кардиохирургии и поможет подготовке профильных специалистов», — заявила журналистам проректор молдавского медуниверситета Ольга Чернецки.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь отметила, что законы и структура медучреждений в Молдове способствует углублению международного сотрудничества и успешного обмена практических опытом между специалистами разных стран.

Директор института кардиологии Виталий Москару рассказал, что взаимодействие с итальянскими коллегами в сфере лечения и профилактики болезней сердца началось еще в 2003 году.

«С тех оно принесло много пользы молдавской медицине. Многие молодые специалисты проходят практику за границей и получают там стипендии. Этот договор мы заключили на пять лет с возможностью его продления», — подчеркнул Москару