6 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Мансарды «от Киртоакэ» стали разваливаться, угрожая жизням кишиневцев
06.07.2018

Первые мансарды появились в Кишиневе около 10 лет назад с приходом к власти молодого градоначальника Дорина Киртоакэ.С тех пор скандалы между жильцами, местной администрацией и строительными фирмами разгораются всё сильнее.

Постоянные потопы жилых домов во время ливней из-за неправильной эксплуатации крыш, крупный пожар из-за неисправной проводки, который оставил без жилья 30 семей – всё это до сих пор на слуху. Некачественные работы строителей кишиневцы наблюдают ежедневно, передает bloknot-moldova.md

- А вот и далеко не первые ласточки мансардного правления Киртоакэ. И это еще не финал. Покидайте мансарды, пока не поздно. Они все такие. Точно вам говорю, - написал на своей странице в социальных сетях Сергей Добровольский.

Застройщики уже не ограничиваются одним этажом и предпочитают строить двухуровневые мансарды. Сами жители домов не брезгуют дополнительными пристройками и балконами, превращая жилой дом в уродливый курятник. Об элементарных строительных нормах и правилах эксплуатации мало кто задумывается до сих пор. Итог - на снимках.


 
Количество просмотров:
140
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.