Мансарды «от Киртоакэ» стали разваливаться, угрожая жизням кишиневцев

Первые мансарды появились в Кишиневе около 10 лет назад с приходом к власти молодого градоначальника Дорина Киртоакэ.С тех пор скандалы между жильцами, местной администрацией и строительными фирмами разгораются всё сильнее.

Постоянные потопы жилых домов во время ливней из-за неправильной эксплуатации крыш, крупный пожар из-за неисправной проводки, который оставил без жилья 30 семей – всё это до сих пор на слуху. Некачественные работы строителей кишиневцы наблюдают ежедневно, передает bloknot-moldova.md

- А вот и далеко не первые ласточки мансардного правления Киртоакэ. И это еще не финал. Покидайте мансарды, пока не поздно. Они все такие. Точно вам говорю, - написал на своей странице в социальных сетях Сергей Добровольский.

Застройщики уже не ограничиваются одним этажом и предпочитают строить двухуровневые мансарды. Сами жители домов не брезгуют дополнительными пристройками и балконами, превращая жилой дом в уродливый курятник. Об элементарных строительных нормах и правилах эксплуатации мало кто задумывается до сих пор. Итог - на снимках.