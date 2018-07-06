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Спорт
Чемпион Молдовы по футзалу сыграет в Лиге чемпионов
06.07.2018

Соперники чемпиона Молдовы по футзалу в отборочном этапе Лиги чемпионов определены. По итогам жеребьевки в Ньоне кишиневское "Динамо" сыграет в одной группе с командами "ТиЭмСи Тбилиси" и "ЭрЭсДэ Шо де Фон" из Швейцарии.

Минитурнир пройдет с 28 августа по 2 сентября на "Футзал Арене" в комуне Чореску, передает publika.md

В следующий круг выйдет команда, занявшая первое место. Если победителем станет "Динамо", то в следующем туре команда сыграет с "Актобе" из Казахстана, "Ново време Макарска" из Хорватии и победителем группы Б.

"Динамо" представляет Молдову в европейских кубках после того, как в прошлом году команда впервые завоевала титул Чемпиона Молдовы.


 
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