Граждане не просто не хотят жить в Молдове, они вообще не хотят жить!

В нашей стране растет число граждан, пытавшихся покончить с собой.

Почему-то не удивляют меня эти цифры. Да и мало кого в нашей стране они могут удивить. О каких цифрах речь? О том, что в Молдове растет число граждан, которые пытались покончить с собой. Депутат Владимир Односталко представил в парламенте отчет специальной комиссии по разработке законодательных поправок для борьбы с суицидом.

По его словам, в 2015 году 697 человек, в том числе 103 несовершеннолетних, совершили попытку самоубийства, а в 2016-м их число выросло до 815, из которых 132 — дети. Мало того, недавно появилась еще одна проблема — суицид среди людей старше семидесяти лет.

Детский суицид можно объяснить максимализмом, когда любая проблема обязательно принимает формы планетарного масштаба. Дети предоставлены сами себе, их воспитывают бабушки, пока родители зарабатывают свой горький гастарбайтерский хлеб. У меня каждый второй, если не первый, друг, одноклассник, сосед уехал на заработки. Дети растут здесь, видя родителей на Новый год, Пасху и в летний отпуск. Думаете, легко детям расти без родителей?

Теперь что касается взрослых. Та же проблема — невозможность жить нормальной, полноценной семьей. Дети — здесь, работа — там. Выбрать что-то одно не получается. Вечный стресс, бег по кругу, как ни старайся, стать счастливым не получается, даже если зарабатывать на чужбине по нескольку тысяч евро в месяц. Как отметил Владимир Односталко, 65% случаев суицида обусловлены семейным фактором.

Особенно жалко наших стариков. Они жизнь положили на служение государству, пахали днями и ночами, не думая о наградах и деньгах. Потом, опа!, страна поменялась, государство стало другим, пенсия — курам на смех, дети за границей, внуки — на попечении... А если и внуков забрали на чужбину, то взвыть можно от отсутсвия смысла жизни, одиночества и никомуненужности. Вот и получается, что ничего удивительного в росте количества попыток суицида нет. Если раньше можно было говорить о том, что число жителей Молдовы уменьшается, потому что государство их буквально выталкивает за границу безработицей и мизерными зарплатами дома, то теперь есть еще одна причина — граждане страны не просто не хотят жить в Молдове, они вообще не хотят жить!

ЛЕОНИД РЯБКОВ