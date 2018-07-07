Системы водоснабжения в Унгень и Кэлэрашь будут отремонтированы

Европейский союз предоставит 5,1 миллиона евро для ремонта и расширения систем водоснабжения в районах Унгень и Кэлэрашь. В пятницу, 6 июля, были подписаны контракты на разработку технической документации для выполнения проектов. Работы начнутся в начале следующего года, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, в результате реализации проектов до 200 тысяч граждан, проживающих в более чем двух десятках населённых пунктов в районах Унгень и Кэлэрашь, получат водопроводную воду.

Работы проходят в рамках проекта „Строительство инфраструктуры водоснабжения и канализации, а также инфраструктуры энергоэффективности в общественных зданиях”, в соответствии с которым будут построены и введены в эксплуатацию десять систем водоснабжения и канализации, а также восемь систем в сфере энергоэффективности общественных зданий. Совокупный бюджет проекта составляет около 43 миллионов евро, он должен быть реализован до конца 2020 года.