Больницы будут брать деньги за «немедицинские услуги»: стирку, парковку, зарядку телефонов, присмотр за детьми и кое-что еще

Минэкономики сочинило перечень не медицинских услуг для частных медико-санитарных учреждений. А также проект постановления и проект регламента оказания не медицинских услуг.

При этом для солидности даны ссылки на положения статьи 7 закона №411/1995 об охране здоровья и на статью 8 закона №1585/1998 об обязательном медицинском страховании. Однако в обоих законах и в статьях нет даже понятия немедицинских услуг. И тем более нет указаний для правительства издавать подобные постановления и регламенты.

В информационной ноте к проекту самонадеянно указано, что все это нужно в целях улучшения законодательной и нормативной базы. Молодцы какие. Теперь постановлениями правительства будут улучшать законы!

Понятие «немедицинских услуг» изобретено минэкономики. По соображениям авторов, это целый спектр услуг, оказываемых частными медико-санитарными учреждениями по просьбе пациента с целью создать ему комфорт, позволить выбрать себе медицинский или немедицинский (?) персонал, который будет вовлечен в оказание немедицинских услуг на добровольной и договорной основе между пациентом и больницей.

Какие же услуги минэкономики отнесены к категории немедицинских для частных медико-санитарных учреждений?

Сочинили 18 позиций, в том числе:

- услуги бизнес-центра (компьютер, факс, множительная техника и пр.),

- передача результатов анализов по электронной почте,

- услуги перевода (письменно и устно),

- частное телевидение,

- услуги интернета,

- предоставление местной или международной прессы и доступ к библиотеке учреждения,

- стирка одежды,

- некие транспортные услуги, иные, чем услуги скорой помощи,

- услуги парковки на стоянке учреждения,

- присмотр за детьми больного,

- предоставление сейфа в палату (?),

- предоставление зарядных устройств,

- сопровождение больного по медучреждению и прочее.

Итак, если сейчас телевизор стоит в палате больницы бесплатно – после утверждения этого бреда за его просмотр придется платить. Если сейчас результаты анализов пересылаются по электронной почте как приятный бонус – в ближайшее время за это будут брать деньги. Нельзя будет бесплатно оставить у больницы машину. Нельзя будет просто спросить, что написано в рецепте: это уже услуги перевода. Возможно, и говорить с врачом придется через переводчика! Неходячим придется отдельно платить за инвалидное кресло, на котором его подкатят к врачу. Наверное, можно будет и эскорт-услуги заказать, то есть симпатичную медсестру для развлечения и «сопровождения», а что?

С точки зрения здравого смысла это все очень сомнительно. Как и с юридической точки зрения.

По Конституции правительство принимает постановления, ордонансы и распоряжения. Постановления принимаются для организации исполнения законов.

Для организации внутренней деятельности правительства издаются распоряжения. Ордонансы издаются на основании специальных законов, уполномочивающих правительство издавать их в областях, не являющихся предметом органических законов. Уполномочивающий закон устанавливает в обязательном порядке область и дату, до которой могут издаваться ордонансы. И ордонансы вступают в силу со дня опубликования и не подлежат промульгации. В иных случаях издавать постановления, распоряжения и ордонансы нельзя.

Но правительство умничает. В положении о правительстве (№610/03.07.2018) указали, что свои постановления правительство будет издавать, вопреки Конституции, сперва, во исполнении своих полномочий, а затем и для организации исполнения законов. Указанный регламент и есть «первая ласточка».

Думитру БАРБАЛАТ