Родственники Влада Филата растаскивают его имущество, арестованное по закону

Помещенное под арест после вынесения приговора экс-премьеру Владу Филату имущество уплыло из рук государства.

Кишиневский суд в июне 2016 года наложил арест на имущество аффилированное Владу Филату, на сумму 791,29 миллионов леев. Также был наложен арест на имущество, принадлежавшее экс-премьеру, стоимость которого составила 4,5 миллионов леев. Под арестом оказались земельные участки и здания в Кишиневе на проспекте Штефана чел Маре, 65 и на ул. Измаил, 33/1 (здание IPTEH), дом на ул. Митрополита Гурия Гросу, два автомобиля «Volkswagen Touareg», автомобили «Toyota Land Cruiser 200» и «Porsche Cayenne», а также доли Филата в уставном капитале ряда компаний в Кишиневе и Яссах, Румыния: АО «Ipteh», «Kapital Invest Company», «Kapital Invest Co» или «Worldway Limited».

Как оказалось, арестованное имущество Филата растаскивают: претензии на него выдвинули его родственники, а также представители ряда компаний.

Одним из основных активов Влада Филата является компания «Ipteh», которая за время его нахождения под арестом увеличила свои активы почти на 17,5 млн. леев. Решением собрания акционеров от 29 мая была размещена закрытая эмиссия акций компании общей стоимостью 17 493 370 леев, в результате чего уставной капитал компании достиг 30 млн леев. 49,63% акций «Ipteh» принадлежали Kapital Invest Company из Ясс, конечным бенефициаром которых является экс-премьер. 35,39% принадлежали офшорной компании «Worldway Limited», также принадлежавшей Филату, а 11,72% акций владел посаженный отец Филата Ион Русу.

После ареста Влада Филата и наложения ареста на его активы за них началась серьезная борьба. Бывшая супруга главы правительства Санда Дивиричан (на фото) потребовала раздела имущества. Речь шла о доле 95,37% акций «Kapital Invest Company» на сумму более 2,14 млн евро, 49,63% акций «Ipteh» на сумму более 6,2 млн. леев, долю в 35,28% акций АО «Ipteh» на сумму более 4,4 млн. леев, принадлежащих другой компании.

Она также потребовала долю в доме по улице Митрополит Гурие Гросу, 27 в Кишиневе, оцененного в 4,6 млн леев. В этом доме Влад Филат жил с ней и двумя детьми до развода. В результате судебных исков супруге экс-премьера удалось отсудить изрядную долю имущества, хотя имущество супругов было окончательно разделено еще в 2012 году.

В результате судебных исков 95,37% акций "Kapital Invest Company" были признаны совместной собственностью бывших супругов Филат и разделены в равных долях, то есть 50/50%. Таким образом из-под ареста была выведена доля в примерно 47,7% акций "Kapital Invest Company". Аналогичная ситуация произошла и с домом в Кишиневе.

Владимир Русу, племянник экс-премьера Влада Филата, считает незаконными решения судов, согласно которым в собственность бывшей жены премьера перешли дом и часть акций компании «Kapital Invest Company» из Ясс. Он заявил, что намерен опротестовать решение собрания акционеров «Ipteh» об увеличении уставного капитала.

Русу обнародовал обращение в адрес генерального прокурора Эдуарда Харунжена, главы НЦБК Богдана Зумбряну и прокурора Адрианы Бецишор, которая вела дело Филата, а в настоящее время занимает пост заместителя начальника Антикоррупционной прокуратуры. Власти пока молчат.

По словам Владимира Русу, активы Филата в Румынии и Молдове фактически являющиеся собственностью государства, растаскиваются.