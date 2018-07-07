Эксперт: После принятия Резолюции Европарламента, внешние партнеры откажутся от идеи создать альянс с Плахотнюком

После принятия Резолюции Европарламента, в которой четко говорится, что Республика Молдова находится под контролем небольшой группы людей во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, внешние партнеры откажутся от идеи, что после парламентских выборов проевропейская оппозиция должна создать альянс с Плахотнюком.

Таково мнение известного политического аналитика Фонда Джеймстауна и Eurasia Daily Monitor Владимира Сокора, высказанное в ходе телепередачи «Cabinetul din Umbră».

«Мертва и похоронена идея об альянсе проевропейской оппозиции с Плахотнюком после парламентских выборов. Это уже абсурд. Не понимаю, как дипломатам такое могло прийти в голову. К счастью, лидеры оппозиции всегда отвергали эту идею. Теперь на это нет никаких шансов», – заявил Владимир Сокор.

По его мнению, Резолюция Европейского парламента является «большим шагом вперед», потому что «не только достоверно описывает политические реалии, но и применяет такую политологическую оценку как «захваченное государство».

Кристина Пендя