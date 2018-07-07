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Политика
Европейский союз, наконец, сделал правильные выводы в отношении олигархического режима в Кишинэу
07.07.2018

Европейский союз, наконец, сделал то, что должен был сделать уже давно в отношении олигархического режима в Кишинэу.  Румынии, члену ЕС, следует поступить так же! Об этом пишет в одной из соцсетей евродепутат Матей Добровие, имея в виду Резолюцию Европейского парламента о приостановке финансовой помощи Молдове после непризнания результатов выборов примара столицы.

«Нигде в цивилизованном мире не потерпят непризнания законных выборов. Европейская комиссия приостановит программу по макрофинансированию Республики Молдова. После ряда жестких заявлений европейских чиновников о нарушении основного принципа правового государства, имея в виду аннулирование мандата Андрея Нэстасе, полученного путем демократического голосования, Европейская комиссия перешла к конкретным действиям. Было принято решение отложить предоставление макрофинансовой помощи Республике Молдова по причине, что не были соблюдены политические условия, связанные с соблюдением механизмов демократического, правового государства и прав человека», – пишет он.

По его словам, «этим решением ЕС показал, что не потерпит авторитарных действий олигархического режима в Кишинэу, даже несмотря на то, что он называет себя проевопейским».

«Европарламент принял самую жесткую резолюцию в адрес режима в Республике Молдова в ответ на отмену местных выборов примара Кишинэу. Ни для кого не должно быть никаких сомнений, что Республика Молдова идет к диктатуре», – отмечает евродепутат, призывая Румынию не быть единственным спонсором режима в РМ.

Кристина Пендя


 
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