ДПМ: Реформы в Молдове продолжатся несмотря на решение ЕС

Утвердив резолюцию против Молдовы, Европаламент пренебрег интересами жителей страны в угоду ряду политиков. Такое заявление сделал председатель ДПМ Влад Плахотнюк, подчеркнув, что это не станет препятствием для внедрения реформ. Он отметил, что многие евродепутаты тоже назвали отношение к Молдове несправедливым.

"Парламентская группа, поддержавшая определенные партии, не придала значения тому, что мы выполнили свои обязательства, внедрив в последние годы целый ряд сложных реформ. Жителей страны лишили обещанных денег, чтобы дать Партии действия и солидарности и «Платформе DA» преимущества на следующих выборах. Майя Санду и Андрей Нэстасе, направив эту резолюцию против жителей страны, своей циничной цели не достигнут. Граждане не пострадают финансово", - заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Лидер ДПМ заявил, что реформы продолжатся несмотря на ни на что.

"Демократическая партия остаётся твердо приверженной реформам и модернизации Молдовы. Демократическая партия остаётся твердо приверженной западному курсу, как на политическом, так и на стратегическом уровне. Демократическая партия остается открытой для эффективного сотрудничества с внешними партнёрами, направленного на благо людей", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Глава кабмина Павел Филип заявил, что макрофинансовую помощь планировали направить в сферу образования - на увеличение расходов на питание в школах и детсадах и на повышение зарплаты педагогов. Премьер заверил, что правительство справится своими силами, за счет растущих поступлений в бюджет.

"Я разочарую всех, кто этому препятствовал. Поступления в бюджет будут больше, чем мы прогнозировали. И мы доведем до конца все начатые проекты. В том числе повысим зарплаты и перечислим больше денег на детей в детсадах и школах", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер подчеркнул, что представители Евросоюза в Молдове его удивили, когда просили повлиять на судей, чтобы выборы в Кишиневе признали действительными.

"Не может премьер-министр изменить решение суда, нравится оно ему или нет. Когда решения приняла Апелляционная палата, мне писали, что я за два должен исправить ситуацию - эти сообщения у меня сохранились. Я предложил продиктовать, что именно мне делать. Никто на это ответить не смог", - отметил Павел Филип.

Спикер Андриан Канду, в свою очередь, заявил о необходимости пересмотра избирательного законодательства, чтобы не допустить повторения ситуации. Рабочая группа, по его словам, представит выводы и предложения в сентябре. Он тоже заверил, что реформы продолжатся.

"То, что произошло вчера в Брюсселе и Страсбурге, а точнее в Европейском парламенте, нас не остановит. Все, что мы начали, мы доведем до конца. Все начатые социальные и экономические проекты, будь то Prima Casă, ремонт дорог, строительство "Кишинев-Арены" - всё будет продолжено", - заявил председатель парламента Андриан Канду.

Европарламент в резолюции рекомендовал Европейской комиссии приостановить макрофинансовую и бюджетную поддержку Молдовы. У многих депутатов проект интереса не вызвал - дебаты проходили в полупустом зале.