Мечта жителей, чтобы цирк заработал приобретает очертания

Несмотря на то, что долгие годы здание кишиневского цирка было брошено на произвол судьбы, сейчас в конце тоннеля появился луч света. На главной арене цирка в настоящее время ведутся уборочные работы. Об этом новостному порталу Noi.md сообщил начальник Службы информации и связи с общественностью Министерства образования, культуры и исследований Ион Мищевка.

«В настоящее время ремонтные работы на главной арене не ведутся, лишь работы по обслуживанию и уборке. Пока неизвестно, когда начнется ремонт всего здания», – уточнил Мищевка.

По словам директора Агентства по инспектированию и реставрации памятников Иона Штефэницэ, грандиозный проект по восстановлению и реконструкции здания кишиневского Цирка только начинается. Более того, у властей есть обширные планы по реабилитации здания, которая вдохнет в Цирк новую жизнь.

Штефэницэ не стал вдаваться в подробности, но отметил, что теперь мечта жителей столицы о том, чтобы кишиневский Цирк заработал, приобретает очертания.