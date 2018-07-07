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Происшествия
Пассажиры из Молдовы застряли в аэропорту Парижа
07.07.2018

Авиакомпания сообщила, что есть проблемы с самолетом, и люди не знают, сколько это продлится.

Уже несколько часов пассажиры Fly One, которые ждут полета из Парижа в Кишинев, не могут вылететь. Об этом на своей странице в Фэйсбуке написал известный продюсер Сергей Орлов.

- Из-за проблем с самолетом посадка задерживается на неопределенный срок, сообщили нам. Ждем... а тут половина самолета детей... FlyOne не подведи! – написал Сергей больше 5 часов назад.

Спустя несколько часов он написал:

«Не получается вылететь сегодня из Парижа. Эх, Fly One... И никто не знает, во сколько, что да как... А на рейсе половина пассажиров с детьми... Не хочет Париж меня отпускать...»


 
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