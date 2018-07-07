Нужны ли школе электронный дневник и электронный журнал?

Осенью в нескольких учебных заведениях столицы намереваются запустить в тестовом режиме пилотный проект «Электронный журнал/электронный дневник», инициированный по предложению фракции ПСРМ в МСК. О плюсах и минусах этой инициативы говорили на публичных слушаниях, которые состоялись в четверг в примэрии Кишинева.

Советник-социалист Никита Цуркан сказал, открывая дискуссию: «Данная технология – платформа - электронный дневник/журнал - во многом на практике упрощает, в первую очередь, жизнь родителей, которые следят за детьми в школах. Во-вторых, намного упрощается также и работа преподавателей. Пока будут присутствовать две системы - и бумажная, и электронная. В дальнейшем вместе с министерством образования, культуры и исследований мы планируем перейти поэтапно на электронную систему. У министерства проект давно есть, но почему-то его осуществление откладывается».

Менеджер проекта Андрей Матковский рассказал, что на сайте Studii.md можно будет ознакомиться со всем процессом школьного образования: от оценок в дневнике и домашний заданий до анализа успеваемости в учебном заведении в целом и статистике школы. «В электронном журнале на сайте будут отмечаться оценки, посещаемость, домашние задания, - объяснил он. - Ученик сможет скачать нужное ему задание.

Можно будет узнать, был ребенок на уроках или нет. Если ученик отсутствовал и находится дома, он сможет, пока идут уроки в школе, открыть дневник и обучаться самостоятельно. Есть и расписание уроков, которые могут пополняться в случае замены или других изменений. Есть и анализ успеваемости. Кроме того, есть возможность общения родителей с учителями и руководством школы».

Матковски считает, что такая платформа удобна для учителей, они смогут вносить любые изменения. Вся информация будет рассылаться заинтересованным лицам. Учителя и родители смогут узнать местонахождение детей во время уроков. На сайте будут размещены данные квартальной, полугодовой и годовой отчетности. Отвечая на вопрос присутствующих относительно персональных данных, менеджер отметил, что есть общедоступные данные, но родитель сам будет выбирать, какую информацию он хочет показывать руководителю учебного заведения, а какую выкладывать для всех на сайте. Каждый самостоятельно будет выбирать, что он хочет предавать широкой огласке, а что нет. Планируется создание чата для общения родителей с руководством школ, чтобы могли лично все обсудить.

Присутствующие на слушаниях учителя и руководители столичных учебных заведений высказали свое мнение по этому проекту.

«Два года назад, став директором лицея Кирилла и Мефодия», я мечтала о такой системе, - поделилась своими размышлениями Евгения Гуцу. – Мы тогда приняли участие в другом пилотном проекте подобного типа. Первое, за что я тогда взялась - электронная система ведения оценок и оповещения родителей. Мы попросили их персональные коды, все поменяли, обновили и взялись за работу. К сожалению, была масса недостатков в этом проекте. Предложенный сайт был очень статичный, в нем не было диалогового окна, не было возможности вписать расписание, что-либо модернизировать.

Тем не менее, мы начали вводить оценки. Учителю пришлось тратить на это дополнительное время. Между тем заставить его тратить свое свободное время на эти процедуры невозможно – рабочее время учителей строго ограничено нормативами, и руководство школы не имеет права заставлять их работать в неурочное время. Вторая проблема, связанная с подобными проектами, – уровень компьютерной грамотности. Общеизвестно, что школы испытывают дефицит преподавателей. Многие из них – предпенсионного и пенсионного возраста. С ними, конечно, можно провести компьютерный ликбез, но не факт, что они справятся».

Не готовы и многие родители, сказала Евгения Гуцу: «Во-первых, есть социально-уязвимые семьи, где нет гаджетов, и родители требуют бумажный вариант. Чтобы не превращать всю эту работу в мартышкин труд, на проблему необходимо смотреть системно и комплексно. Я вышла из положения, вменив в обязанности лаборанта по информатике каждый день вводить оценки по всем предметам в электронный дневник. Это титанический труд, но год мы с этим справлялись. Осенью прошлого года система прекратила свое существование. И тут родители начали требовать возврата к электронному дневнику».

Директор лицея поддержала проект: «Мы живем вXXI веке, мой лицей готов принять на себя все ваши предложения, любой каприз за ваши деньги мы реализуем с удовольствием». Гуцу высказала и несколько пожеланий: «Первое касается финансирования, речь идет о полной компьютеризации лицея и бесперебойной работе интернета, компьютерной грамотности каждого учителя. Если лицей берет на себя пилотный проект, он должен за это отвечать. Потому что если один учитель не выполнит как положено свою работу - вся система будет разрушена. Нужно материально заинтересовать педагогов, провести работу с родителями. С введением электронной системы необходимо избавляться от бумажной – в противном случае проект будет дискредитирован».

Учителя, которые уже успели поработать с системой электронного дневника, поделились опытом, отметив и недостатки. При наличии большого количества учеников в классе уходит много времени на заполнение дневника. Внедряемая система не должна сопровождаться сборами с родителей: «Как только мы скажем родителям, что они должны будут платить за что-либо, опять же, система будет дискредитирована». Участники дискуссии высказали ряд других предложений и замечаний. Авторы проекта сообщили о намерении предложить разработку министерству образования, культуры и исследований.

Проект электронного журнала и дневника широко обсуждается общественностью. Политолог, историк, педагог с 35-летним стажем Борис Шаповалов считает, что внедрение этой системы в учебные заведения страны только усложнит работу преподавателей, которые в силу низких зарплат и так работают в полторы смены. Такое мнение он выразил в передаче «Городская среда» на телеканале «Accent».

«Сегодня существуют два обязательных государственных (из пяти) документа учителя, связанных с отчетностью о результатах его труда и результатах успеваемости учащихся: классный журнал и дневники учащихся, - сказал он. - И оба этих документа на бумажных носителях. Они являются обязательными официальными документами, их правильное заполнение периодически проверяется, контролируется администрацией учебного заведения и вышестоящими органами управления системой образования. Они служат основой для бесед с учащимися, их родителями, анализа эффективности работы педагога и др. Классный журнал как основной официальный документ, подтверждающий оценки ученика, хранится 75 лет. В дневники учащихся учителя обязаны ежедневно выставлять оценки, полученные учащимися, что абсолютное большинство учителей и делает. А родители еженедельно должны оставлять в дневниках свои автографы о том, что ознакомлены с успехами их любимых чад. И эта система действует эффективно уже лет 60-70, сбоев не давала и не дает, если учителя и родители добросовестно подходят к такому формату взаимодействия».

Шаповалов высказался о проекте группы советников МСК, желающих внедрить в дополнение к существующим документам и их электронные версии: «Я не ретроград, современный человек, я – за! Но только если это будет единая государственная система, учитывающая время труда учителя на заполнение многочисленных данных (6 уроков Х на 30 учеников = 180 оценок), на запись каких-то замечаний, домашние задание и прочую переписку с родителями – это где-то 1,5 – 2 часа дополнительного времени педагога/классного руководителя. Ведь никто обязательные бумажные носители не отменяет».

Шаповалов напомнил «новаторам», что в профессиональные обязанности учителя входит: обучение учащихся; внеклассная работа - предметные кружки, олимпиады, конкурсы и т.д.; контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся; подготовка мероприятий, классных часов, конкурсов, проведение соревнований, экскурсий и др.; работа с родителями; ежедневная проверка тетрадей и многое-многое другое.

И все это – пять дней в неделю по семь часов в день, что составляет 35 часов в неделю в соответствии с Трудовым кодексом, Кодексом об образовании и десятком должностных инструкций. «И за шаг влево или шаг вправо – выговор, увольнение и прочие наказания вплоть до вполне реального уголовного срока», - подвел педагог черту под обсуждением.