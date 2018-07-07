Franzeluța не сможет в течение трех лет участвовать в госзакупках

Компанию Franzeluța включили в список экономических агентов, которым запрещено участвовать в государственных тендерах.

Компания лишена права на претендовать на контракты с государственными учреждениями на три года. Такое решение было принято Агентством публичных услуг 15 июня.

Согласно информации, опубликованной агентством, санкции были применены в результате обращения управления образования, молодежи и спорта. В качестве причины запрета «предоставление Franzeluța фальшивых документов во время процедуры госзакупок».

Как передает newsmaker.md, запрет будет действовать до 15 июня 2021 года. В настоящее время в список включены 35 экономических агентов.