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Политика
Додон: Молдаване болеют за россиян, как за своих, потому что они и есть свои
07.07.2018

В рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова” Игорь Додон объяснил, почему жители Молдовы так сильно болеют за российскую сборную на чемпионате мира по футболу.

 – Потому что это свои. Об этом говорил и посол США, помните? “Дали миллиард долларов молдаванам, а они любят русских, а нас нет”. Потому что так было, есть и будет. У нас общая история, у нас общая победа. Попытки всё это разрушить не увенчаются успехом. Я уверен, что и в будущем всё это останется, – сказал президент, передает aif.md.  

Напомним, сегодня сборная России поборется со сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Игра начнется в 21.00.


 
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