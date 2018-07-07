Главная Резолюция Европейского парламента – вторая желтая карточка для органов власти, мнение Резолюция Европейского парламента, в которой рекомендуется Европейской комиссии приостановить любые выплаты, предусмотренные макрофинансовой помощью, но и бюджетную поддержку для Республики Молдова - это своего рода „желтая карточка” для молдавских властей. Этим документом установлена деградация демократических институтов в Молдове. Эти мнения были высказаны в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.



Политолог Эрнест Варданян считает, что резолюция Европейского парламента является второй „желтой карточкой” для властей, а первая была дана три года назад за кражу из банковской системы. По его мнению, наиболее серьезным является тот факт, что не были сделаны какие-либо выводы, потому что прошло три года, а украденный миллиард так и не возвращен и причины первой резолюции не устранены.



Исполнительный директор Института стратегических инициатив Влад Кульминский утверждает, что Европейский парламент, путем резолюции констатировал деградацию демократических институтов и воспринимает Республику Молдова как государство на границе ЕС, в котором не соблюдаются никакие правила. По его словам, этой резолюции абсолютно никто не должен радоваться. „Мой вывод в том, что демократические институты в Республике Молдова – судебная система, правоохранительные органы подошли очень близко к опасной линии, к провалу, после преодоления которого возникает полное недоверие граждан к этим институтам государства”, отметил Влад Кульминский.



Журналист Валерий Демидецкий задается вопросом, какие принципы и ценности соблюдаются, если, как сказал премьер-министр Павел Филип, официальные лица из Брюсселя позвонили премьер-министру и сказали ему, чтобы была решена проблема с аннулированием местных выборах. По его словам, Республика Молдова попала в эту ситуацию под эгидой Европейского союза.



В четверг, 5 июля, Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендует Европейской комиссии приостановить любые предусмотренные выплаты макрофинансовой помощи, а так же бюджетную поддержку для Республики Молдова. Евродепутаты считают, что любые решения о будущих выплатах должны приниматься только после запланированных парламентских выборах и при условии, что они будут проведены в соответствии с признанными на международном уровне стандартами и оценены специализирующимися международными организациями.

Ipn Наш канал в Telegram Количество просмотров: 61 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости