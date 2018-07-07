Политика Послы ЕС: Требуются демократические решения для беспрецедентной ситуации после аннулирования выборов Власти Республики Молдова должны найти демократические способы, чтобы урегулировать беспрецедентную ситуацию, зарегистрированную в Кишиневе после аннулирования новых местных выборов. Необходимость была подчеркнута послом Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко и послами государств-членов ЕС в Молдове, которые встретились в пятницу, 6 июля, с премьер-министром Павлом Филипом и членами правительства, чтобы проинформировать их о позиции ЕС после аннулирования местных выборов, проводимых в Кишиневе.



Как отмечается в сообщении для прессы, цитируемом IPN, европейские послы подтвердили сообщения, передаваемые верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и комиссара по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана в совместном заявлении, заделанном сразу после аннулирования результатов выборов, а также беспокойство, присутствующее в столицах государств-членов ЕС. Представители ЕС подтвердили, что решение об аннулировании выборов и порядок, как оно было принято, лишает жителей Кишинева избранного 3 июня демократическим путем примара.



В сообщениях, передаваемых представителями ЕС членам кабинета министров отмечается, что подобные решения подрывают доверие граждан к институтам государства, как подчеркнул Европейский парламент в резолюции, принятой 5 июля по Республике Молдова. В ходе встречи было отмечено, что ЕС ожидает, что власти Республики Молдова будут гарантировать независимость правосудия, согласно взятым международным обязательствам, как одного из основных принципов правового государства, важнейшим элементом демократии, которого граждане Республики Молдова ждут очень долго.



Согласно сообщению, ЕС и государства-члены ЕС продолжат очень внимательно следить за процессом реформ и функционированием государственных институтов в Республике Молдова и внедрением положений Соглашения об ассоциации с ЕС, цель которых является улучшение жизни граждан Республики Молдова. В то же время, послы напомнили объявление Европейской комиссии о том, что до выполнения предварительных политических условий, связанных с демократией, правовым государством и правами человека, выплата первого транша макрофинансовой помощи приостановлена.

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