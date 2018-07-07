Серджиу Сырбу: Резолюция ЕС не направлена против властей, а против людей

Резолюция, принятая на днях Европейским парламентом в отношении Республики Молдова, не направлена против властей, а против людей.

Это очень печально. Об этом заявил депутат-демократ Серджиу Сырбу в рамках передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Серджиу Сырбу отметил, что для правящей партии ничего существенное не меняется, однако она выучила кое-что из этого опыта. „Мы будем более осторожными, но эта резолюция не сорвет наш европейский, западный путь, не будут остановлены важные реформы, только они будут приоритетными для людей”, - сказал депутат.

Журналист Константин Олтяну считает, что хуже было бы для Республики Молдова, если такое решение принял бы Международный валютный фонд. „Это означало бы конец для многих отношений, которые есть у нас с донорами, со всеми партнерами по развитию. Это означало бы некоторые довольно серьезные последствия для Республики Молдова.

По его мнению, если Европейский парламент попросил бы более свежее мнение у тех, кого считает ответственными в сложившейся ситуации, был бы совсем другой результат. „Вероятно, присутствие представителей власти на заседании Европейского парламента или накануне принесло бы в зал заседаний другие голоса, чем те, которые говорили на заседании”, - отметил Константин Олтяну. Журналист считает, что в этом случае, даже если и была бы резолюция, был бы другой тон беседы, и говорилось бы с более конкретными терминами.

В четверг, 5 июля, Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендует Европейской комиссии приостановить любые предусмотренные выплаты макрофинансовой помощи, а так же бюджетную поддержку для Республики Молдова. Евродепутаты считают, что любые решения о будущих выплатах должны приниматься только после запланированных парламентских выборах и при условии, что они будут проведены в соответствии с признанными на международном уровне стандартами и оценены специализирующимися международными организациями.