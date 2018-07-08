В ожидании варваров: Жители Молдовы зачерствели настолько, что их мечта теперь - вернуть казни и расстрелы?

Призывы к насилию в нашей стране звучат так часто, что если бы они материализовались, никого бы уже в республике не осталось.

Несколько дней назад в эфире одного из отечественных телеканалов транслировалась передача, посвящённая личности Штефана чел Маре. Неоднократно поднимался вопрос, как бы поступил молдавский господарь, окажись он среди нас. Одним из ответов был следующим: Штефан чел Маре казнил бы нынешних молдавских политиков.

Такую точку зрения я слышу часто, но речь сейчас не о ней, а о той плоскости, в которой лежит подобное мнение, а оно соседствует с типичными фразами о том, что «будь Сталин жив, он бы расстрелял тех-то и тех-то», и частыми, но жестокими призывами в сети уничтожить того или иного человека.

Всякий раз, натыкаясь на такие дискуссии, я диву даюсь – как легко нашим людям даются призывы к насилию. Сразу вспоминается неосторожная фраза одного из сторонников молдавского политика о том, что некоторых граждан в стране нужно… убить. Вы об этой ситуации знаете отлично – о ней говорили на многих телеканалах…

Я сильно сомневаюсь, что наш человек реально способен взяться в 2018 году за оружие и пролить кровь, но если бы каждое слово материализовывалось у нас в стране, в ней бы никого уже давно не осталось – перебили бы всех без остатка.

В чем причина этих призывов? В чем природа нашей раздражительности, которая раз за разом переливается через край – пусть и в словесной форме? У меня ответов на эти вопросы нет, и на позитивный лад меня настраивает только мысль о том, что до реальных дел жестокость многих не доходит.

Мне вспоминается отличный роман «В ожидании варваров»… В понимании героев этого произведения, варвары – это дикие, жестокие, необразованные люди, знающие только язык насилия. Но есть одно «но»: насилие в этом романе совершают только те, кто его ожидает от других. Вот и наши граждане, шарахающиеся при словах «Бухарест», «США» и «Путин», от которых у них появляются апокалиптические ассоциации, в своем же доме взывают к насилию – убийствам, расстрелам и казням.

Тревожный звоночек, вам не кажется?

Мнение автора моет не совпадать с позицией редакции.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ