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Общество
Власти боялись физического уничтожения Плахотнюка
08.07.2018

Министр внутренних дел Александр Жиздан объяснил беспрецедентные меры безопасности во дворе дома олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка в ходе мирных протестов 1 июля опасениями за жизнь олигарха.

Об этом Жиздан сообщил в интервью изданию Ziarul de garda.

Жиздан, который является одним из особо приближенных к олигарху, не уточнил, от кого ожидалась угроза жизни Плахотнюку в условиях абсолютно мирного протеста, объяснив это «оперативной информацией».

«Мы должны были позволить убить всех находящихся там людей», - заявил Жиздан, отвечая на вопрос о необходимости мобилизации беспрецедентных сил полиции для охраны дома Плахотнюка.

Министр отметил, что отсутствие у Плахотнюка какой-либо функции в государстве, не является препятствием для подобной мобилизации сил полиции.

«Мы защищаем любого человека на Земле и если завтра кто-то захочет пойти к дому Андрея Нэстасе, тот же уровень охраны будет. А если кто-то будет закидывать камнями дом Андрея Нэстасе, я отдам приказ о применении газа в отношении этих людей. Хотите делать политику, делайте. Со стороны оперативных служб к нам поступают очень много сообщений, читайте и Фэйсбук - увидите, люди призывают войти в дом [Плахотнюка], поджечь его, убить всех, абстрагируйтесь от всего...», - подчеркнул глава МВД Александр Жиздан.

Ранее уже сообщалось, что 1 июля, во время мирного протестного марша против диктатуры Плахотнюка-Додона, проходившего мимо квартала, где живет олигарх Владимир Плахотнюк, МВД мобилизовало беспрецедентное количество полицейских, дислоцировав их во дворе дома Плахотнюка. Кроме того, полицейских обязали охранять и здание принадлежащей ему правящей Демпартии, которое находится рядом с его домом, при том, что здание правительства, где проходила основная часть протеста, практически не охранялось. Известно, что в тот день в Кишиневе были дислоцированы почти 4500 полицейских, включая пограничников и пожарных.


 
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