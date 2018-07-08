Молдавские и приднестровские олигархи за спиной России хотят прибрать к рукам арсеналы со складов бывшей 14-й армии?

И для этого нужно выдавить российских военных из Приднестровья. Киев тоже в игре?

Дымовая завеса

Последние заявления и действия молдавского руководства в области безопасности и связанные с Приднестровьем не только представляются двойственными и странными, но и заставляют встревожиться. Они словно дымовая завеса или отвлекающий маневр, за которым скрываются истинные намерения.

Давайте вспомним недавнюю резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья. Известно, что российские военные в регионе выполняют двоякую роль: участвуют в миротворческой операции и охраняют склады бывшей 14-й армии. Говоря о выводе, молдавское руководство подчеркивает, что речь не идет пока о миротворцах. Так или нет, но в соглашении о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе 1992 года сказано: «Вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее поэтапного вывода будут определены в ходе переговоров между РФ и Республикой Молдова». Но с Москвой такие двусторонние переговоры Кишинев не ведет. А территорию, где располагаются склады с вооружением, не контролирует.

Но есть еще и транзитная Украина, где идут боевые действия. И Киев давно установил свои условия для вывоза боеприпасов: оплата и гарантия безопасности при перевозке. То есть вывод военных и вооружений требует обсуждений на межгосударственном уровне. Но этим никто не занимается. И, вместе с тем, на международных площадках развита бурная бумажная деятельность. Готовятся документы, инициируется голосование, и все остается на своих местах.

А был ли смысл?

Можно даже сказать, что официальный Кишинев вводит мировое общественное мнение в заблуждение.

Российская Федерация взяла на себя обязательства о вывозе вооружений со складов в Колбасне и передислокации соответствующего контингента еще в 1999 году. Под наблюдением миссии ОБСЕ в Молдове, в период с 2000 года по 2004-й было уничтожено на месте или вывезено около 50 процентов хранившихся здесь 42 тысяч тонн вооружений, военной техники и боеприпасов. Значительно сокращен воинский контингент.

Сейчас на складах остается порядка 2500 железнодорожных вагонов. Боеприпасы разных лет производства. Часть - еще времен Великой Отечественной войны. У старых мин и снарядов, как утверждают специалисты, осыпается взрывчатое вещество. По оценкам 2005 года, только 57 процентов подлежало транспортировке. Сегодня же общий объем таких боеприпасов возрос.

Фактически перевезти подавляющую часть взрывоопасных грузов уже невозможно.

Таким образом, в резолюции, по сути, было очень мало смысла.

Но и это еще не все. На протяжении последних нескольких лет Молдова и Украина блокируют ротацию российских военных из ОГРВ. Поскольку большинство приднестровцев имеют российское гражданство, то для охраны складов привлекаются местные жители. А это значит, что выводить их в Российскую Федерацию не нужно. В Кишиневе это хорошо знают, так как совместно с Киевом тщательно контролируют въезд российских военных на свою территорию, как и их выезд на родину.

Эффект речи Владимира Воронина

Так что получается? Перевозить боеприпасы нельзя, выводить военных - тоже. А что же нужно предпринять?

Выполнять соглашение о мире 1992 года и разработать дорожную карту решения проблемы совместно с Россией. Но как этому может способствовать безапелляционная высылка российских дипломатов по сомнительному делу о покушении на Скрипаля и его дочь, а также объявление персоной нон грата спецпредставителя президента РФ по Приднестровью, другие недружелюбные действия?

И какой же будет эффект недавней резолюции Генассамблеи ООН? Видимо, тот же, что и от выступления Владимира Воронина, тогда президента РМ, на этом же форуме в сентябре 2005 года.

Конечно, можно допустить, что молдавским властям неинтересно заниматься реальной политикой, и они просто выполняют указания своих заокеанских хозяев. Но можно ли все свести только к этому?

Канду предупреждает об опасности

Нет, конечно, потому что есть признаки скрытых интересов.

Недавно спикер молдавского парламента Андриан Канду решил не на шутку встревожить не только жителей Молдовы, но и всей Европы.

В эфире одного из телеканалов Канду заявил: «В приднестровском регионе происходят очень странные вещи. Десятки грузовиков без номерных знаков перевозят боеприпасы и вооружение, хранящееся на складе в Колбасне, в неизвестные места». Затем спикер сообщил еще более тревожную вещь: «Любые попытки объединенной контрольной комиссии, молдавских офицеров узнать информацию, остановить, определить, что происходит, увенчались провалом».

Так Андриан Канду хотел донести до всех мысль, что в регионе происходит нечто необъяснимое и пугающее.

А ведь еще в 2005 году бессменный президент академии наук Молдовы Георгий Дука предупреждал, что возможный взрыв складов в Колбасне сопоставим с бомбардировкой Хиросимы в августе 1945 года. Мощность будет та же - 10 килотонн. В результате образуется воронка радиусом 1,5 км и средней глубиной до 75 метров. Действие ударной волны охватит зону радиусом 40-50 км и более. На огромной территории произойдет полное разрушение кирпичных стен, железобетонных сооружений. Последствия будут такими, как при землетрясениях в зоне Вранча силой в 7-7,5 баллов.

Правда, 13 лет страна как-то преодолевала страх и спала спокойно. Но только до сих пор. Сейчас, как отметил спикер, Молдова сталкивается с серьезным вызовом в области безопасности. И с этим надо что-то делать.

Противоречивость заявлений спикера

Что же? И кто собирается этим заниматься?

Ответ на данные вопросы дает сам Андриан Канду. Вдумаемся в то, что он сказал.

С одной стороны, он заявляет, что попытки молдавской стороны выяснить, что происходит, «увенчались провалом».

С другой - утверждает, что «десятки грузовиков без номерных знаков перевозят боеприпасы и вооружение, хранящееся на складе в Колбасне, в неизвестные места».

И мы получаем явное противоречие. Достоверную информацию о том, что происходит в зоне безопасности, можно получить через механизм объединенной контрольной комиссии. Для этого, в том числе, она и создавалась. Но официальных объяснений не последовало.

Откуда же черпает информацию спикер, утверждая, что со складов в Колбасне вывозится в неизвестные места вооружение и боеприпасы? Насколько надежны «источники» Канду? И не являются ли заявления спикера злонамеренной спекуляцией с целью нагнать напряженности вокруг темы российского военного присутствия и угроз распространения оружия со складов в Колбасной?

Такая версия кажется логичной в свете той политики, которую проводит Кишинев на данном направлении в последнее время. Вспомним резолюцию Генассамблеи ООН.

Но мы также можем предположить, что сведения получены от левобережных «партнеров» ДПМ. О том, что в переговорах по приднестровской проблеме молдавская власть использует неофициальные связи и каналы, рассказал сам Канду одному из украинских изданий.

За спиной России

Украинские журналисты поинтересовались, какую роль в приднестровском урегулировании играет Влад Плахотнюк? И правда ли, что прогресс стал возможен, потому что между собой договорились олигархи: молдавский Влад Плахотнюк и приднестровский Виктор Гушан?

И Андриан Канду дал исчерпывающий ответ на данный вопрос.

«Первые обсуждения были между Плахотнюком и Гушаном о том, что нужно находить решение. Мол, давайте создадим комитеты и экспертные группы официальные, но работать будем "discreet". То есть без огласки. Эксперты и правительственные группы с обеих сторон встречались, но работали конфиденциально. Скажу больше, у нас хорошие результаты были достигнуты за счет того, что мы держали вне переговоров Россию, в первую очередь».

И только тогда, когда решения были подготовлены, об этом были проинформированы посредники и участники формата "5+2". И, по словам Канду, «все были в шоке, особенно Россия».

Закулисные игроки занялись приднестровским урегулированием

Из заявлений молдавского спикера можно сделать вывод, что на неофициальном уровне молдавские и приднестровские олигархи сотрудничают. В том числе по важным политическим вопросам. И это взаимодействие плодотворное и постоянное.

В принципе, о том, что определенные круги Кишинева и Тирасполя – как две стороны одной медали, молдавские политологи говорят давно. Аналитики твердят, что сам конфликт им выгоден, потому что позволяет крупному бизнесу решать свои проблемы, используя «теневые» схемы. Практика существует десятилетия. Из недавних громких разоблачений – история с поставкой приднестровским «Энергокапиталом» (с учредителями в оффшорах) электроэнергии Молдавской ГРЭС на правый берег.

Ноу хау современной молдавской власти заключается в том, что весь спектр проблем приднестровского урегулирования также стал предметом обсуждений и договоренностей закулисных игроков. Поэтому мы можем предположить, что Андриан Канду сознательно допустил утечку о том, что Кишиневу известно о вывозе вооружений и боеприпасов со складов в Колбасне.

Под особым наблюдением Плахотнюка и Порошенко

Однако самое интересное заключается, по-видимому, в том, кому именно молдавский политик отправил важное послание.

Наблюдатели знают, что сегодня перемещение грузов из Приднестровья и в регион жестко контролируется. Во-первых, этим давно занимается Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине - EUBAM. Разумеется, Приднестровье - предмет особого внимания европейской структуры.

Во-вторых, сегодня Кишинев и Киев совместно контролируют границу по приднестровскому периметру, включая движение товаров и миграцию.

Помимо этого существует особое, основанное на личных контактах, взаимодействие лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и президента Украины Петра Порошенко.

Вот что об этом говорит Канду: «Я знаю, что у них очень хорошие дружественные отношения. Дружба возникла не сегодня, не вчера, а длится уже многие годы. Я думаю, что хорошие отношения между Молдовой и Украиной - не только из-за того, что есть новые подходы и есть новые условия для хороших отношений, но в какой-то мере и из-за хороших личных отношений между Плахотнюком и Петром Порошенко».

Доказательством таких особых связей служат молниеносная выдача Украиной Молдове бизнесмена Вячеслава Платона, личного врага Плахотнюка. А также действия Украины по предотвращению заказного убийства Плахотнюка и передача подозреваемых лиц Кишиневу. Киевские СМИ писали, что ход расследования Порошенко якобы контролировал лично.

Все эти факты и множество других свидетельствуют о том, что олигархическая Молдова и Украина жестко мониторят весь приднестровский трафик. Из региона без ведома соответствующих лиц не прошмыгнет даже мышь, а не то что крупная партия с боеприпасами и вооружением. И, возможно, именно это хотел напомнить Канду своим заявлением о перевозке боеприпасов и вооружений из Колбасны в «неизвестные места».

Спецоперация. Но чья?

В любом случае можно сделать вывод, что ситуацию вокруг складов бывшей 14-й армии и российских военнослужащих в регионе определенные силы собираются как-то использовать.

Даже если на самом деле пресловутая автоколонна без номерных знаков ехала порожняком или перевозила обычный груз, этому уже никто не поверит.

И будут выдвигаться самые разные версии.

Одну из них озвучил спикер молдавского парламента – о непрозрачной и таинственной переброске вооружений и боеприпасов внутри Приднестровья, а может, и с целью отправить опасный груз за пределы региона. Якобы из арсеналов в Колбасне.

Согласно другой версии, разыгрывается очередной сюжет гибридной войны. Такой, как например, в Солсбери, когда Россию обвинили в покушении на бывшего разведчика Скрипаля и использовании отравляющего вещества «Новичок». Либо мы станем свидетелями чего-то вроде «убийства» и воскрешения российского журналиста Бабченко, спецоперации украинских спецслужб с мистификацией всего мирового сообщества. Ясно одно, что целью нового эпизода гибридной войны будет компрометация российских военных и миротворческой миссии на Днестре.

Москва не дремлет

Третья версия предусматривает создание олигархической цепочки Тирасполь-Кишинев-Киев для вывоза и продажи боеприпасов и вооружения третьим сторонам. Либо организацию утечки оружия из Приднестровья и использование его в какой-то «горячей» точке. Опять же для проведения операции «под ложным флагом» для дискредитации Москвы.

И четвертый вариант – создание напряженности вокруг Приднестровья перед выборами в парламент Молдовы. После принятия жесткого документа в Европарламенте у режима Плахотнюка поле действий для сохранения власти сужается. Для убеждения Запада нужны аргументы потяжелее. Вашингтону необходимо предложить сильную карту, которую тот сможет разыграть в своей борьбе с Россией.

Впрочем, Москва не дремлет. И все, что происходит у нее за спиной, ей хорошо известно. Возможно, некоторое время просто нужно не подавать виду, что она в курсе всего. Пусть кумушка-лиса поглубже залезет в «кроличью нору».

Сергей ТКАЧ