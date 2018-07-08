ТОП-10 самых активных политических деятелей июня

В июне политическая активность была на порядок ниже, чем в предыдущие месяцы. Однако, несмотря на это некоторые политики были довольно активными. Общую картину активности в июне мы предлагаем в следующем рейтинге.

1). Президент Игорь Додон

И в июне глава государства оказался самым активным политиком в Молдове, даже при том, что его активность снизилась по сравнению с предыдущими месяцами. Он провел 25 акций и мероприятий, которые были широко освещены в СМИ.

2). Партия социалистов

На втором месте – ПСРМ, которая провела в общей сложности 23 акции и публичных мероприятия, большая часть из которых касалась споров вокруг минувших выборов.

3). Платформа «ДА»

Ненамного отстала от ПСРМ и партия «Платформа «Достоинство и Правда», которая провела 21 политическую акцию. Как и в случае предыдущего участника рейтинга, большая часть этих мероприятий касалась ситуации, создавшейся после выборов.

4). Премьер-министр Павел Филип

Премьер-министр Павел Филип провел в июне в среднем одно мероприятие в два дня, а в общем этих мероприятий было 16. Это хороший результат, хотя он намного скромнее, чем в предыдущие месяцы.

5). Партия «Действие и Солидарность»

По сравнению с предыдущими месяцами, ПДС поднялась на более высокие позиции в нашем рейтинге. Политформирование организовало 11 акций и мероприятий, что в среднем составляет одно мероприятие в три дня. Многие из них были организованы совместно с ППДП и ЛДПМ.

6). Демократическая партия

В аналогичной ситуации в июне оказалась и ДПМ, которая провела 10 мероприятий, или в среднем по одному мероприятию в день. К тому же, ДПМ тоже улучшила свои предыдущие позиции в нашем рейтинге.

7). Спикер Андриан Канду

В списке политических деятелей, которые провели в июне менее 10 мероприятий, лидером стал спикер парламента Андриан Канду. Он провел 7 публичных мероприятий.

8). Партия «Шор»

Сразу после спикера следует партия «Шор», которая организовала шесть событий и публичных мероприятий. В случае этой партии, следует отметить, что, помимо мероприятий, члены этого политформирования были очень активны на ТВ и в прессе.

9). ЛП, ЛДПМ и ЕНПМ

Девятое место в рейтинге разделили сразу три партии – Либеральная, Либерал-демократическая и Европейская народная партии. Каждая из них провела по пять мероприятий.

10). Партия коммунистов

Заключает рейтинг – ПКРМ, которая провела в течение месяца только три публичных мероприятия, что в среднем составляет одно событие в 10 дней. В то же время, представители политформирования были довольно активными на ТВ и прессе.