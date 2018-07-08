Элемент, который делает особенными предстоящие парламентские выборы

Несмотря на то, что до следующих парламентских выборов осталось еще несколько месяцев, уже ясно, что они будут радикально отличаться от плебисцитов, когда-либо состоявшихся в нашей стране. Это отличие состоит в нюансах проявления геополитического фактора. Я уже писал, что есть все предпосылки, чтобы геополитический фактор был проигнорирован участниками следующих парламентских выборов (по крайней мере, частично), и я объяснял, почему это произойдет, однако, полностью пренебречь геополитикой все-таки не получится.

Если до сих пор молдавские партии в ходе выборов и вне их разделялись на два геополитических лагеря (проевропейский, в том числе унионистский, и пророссийский), то в этом году, похоже, таких лагеря будет три. Третьим геополитическим лагерем станут проамериканцы, а причиной тому наша правящая власть.

Находясь в довольно враждебных отношениях с Россией, и имея прохладные отношения с ЕС, нынешняя власть (ДПМ) делает все возможное, чтобы громко заявить о своих неплохих отношениях с США. Частые визиты и встречи руководства ДПМ с различными официальными лицами в США призваны подтвердить мнение о том, что в Молдове США видят своими партнерами ДПМ, и поддерживают демократов, чтобы не допустить уход нашей страны в сферу влияния России. Однако, это восприятие было подорвано достаточно жесткой реакцией США на непризнание результатов выборов столичного примара, но это не мешает демократам по-прежнему продвигать этот тезис посредством своих создателей общественного мнения.

В восприятии молдавской общественности, еще одним игроком США в Молдове является партия “Действие и Солидарность” (ПДС), но в отличие от ДПМ, ПДС воспринимается и как партнер, на которого возложены определенные надежды европейских структур. ПДС, ППДП и ЛДПМ являются членами самой крупной политической семьи в Европе – Европейской народной партии, и ясно, что именно блок из этих трех партий будет воспринят избирателями как главный представитель интересов ЕС в Молдове.

С другой стороны, Партия социалистов продолжает восприниматься как главный партнер России в Молдове, а это помогает ПСРМ получить поддержку пророссийски настроенных избирателей, которых у нас в Молдове почти половина. Большая роль в этом восприятии отведена и Игорю Додону, который до недавнего времени возглавлял ПСРМ, и ассоциируется именно с этой партией. Он в хороших личных отношениях с российским президентом Владимиром Путиным, а это очень важно для электората левых сил.

Молдавский электорат привык выбирать исходя из геополитических настроений, и конечно же, этот фактор сыграет свою роль на предстоящих парламентских выборах. Повторяю: это произойдет даже в том случае, если основные политические партии отойдут от геополитики, или воспользуются ею умеренно. Тогда будет очень интересно понаблюдать, как поведут себя «геополитические избиратели», потому что их задача теперь усложнится – вместо двух геополитических лагерей, у нас их будет три. Эта особенность, несомненно, заслуживает внимания, потому что может стать ключевым элементом предстоящего плебисцита.

Думитру Спэтару