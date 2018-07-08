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Политика
Элемент, который делает особенными предстоящие парламентские выборы
08.07.2018

Несмотря на то, что до следующих парламентских выборов осталось еще несколько месяцев, уже ясно, что они будут радикально отличаться от плебисцитов, когда-либо состоявшихся в нашей стране. Это отличие состоит в  нюансах проявления геополитического фактора. Я уже писал, что есть все предпосылки, чтобы геополитический фактор был проигнорирован участниками следующих парламентских выборов (по крайней мере, частично), и я объяснял, почему это произойдет, однако, полностью пренебречь геополитикой все-таки не получится. 

Если до сих пор молдавские партии в ходе выборов и вне их разделялись на два геополитических лагеря (проевропейский, в том числе унионистский, и пророссийский), то в этом году, похоже, таких лагеря будет три. Третьим геополитическим лагерем станут проамериканцы, а причиной тому наша правящая власть.

Находясь в довольно враждебных отношениях с Россией, и имея прохладные отношения с ЕС, нынешняя власть (ДПМ) делает все возможное, чтобы громко заявить о своих неплохих отношениях с США. Частые визиты и встречи руководства ДПМ с различными официальными лицами в США призваны подтвердить мнение о том, что в Молдове США видят своими партнерами ДПМ, и поддерживают демократов, чтобы не допустить уход нашей страны в сферу влияния России.  Однако, это восприятие было подорвано достаточно жесткой реакцией США на непризнание результатов выборов столичного примара, но это не мешает демократам по-прежнему продвигать этот тезис посредством своих создателей общественного мнения.

В восприятии молдавской общественности, еще одним игроком США в Молдове является партия “Действие и Солидарность” (ПДС), но в отличие от ДПМ, ПДС воспринимается и как партнер, на которого возложены определенные надежды европейских структур. ПДС, ППДП и ЛДПМ являются членами самой крупной политической семьи в Европе – Европейской народной партии, и ясно, что именно блок из этих трех партий будет воспринят избирателями как главный представитель интересов ЕС в Молдове.

С другой стороны, Партия социалистов продолжает восприниматься как главный партнер России в Молдове, а это помогает ПСРМ получить поддержку пророссийски настроенных избирателей, которых у нас в Молдове почти половина. Большая роль в этом восприятии отведена и Игорю Додону, который до недавнего времени возглавлял ПСРМ, и ассоциируется именно с этой партией. Он в хороших личных отношениях с российским президентом Владимиром Путиным, а это очень важно для электората левых сил.

Молдавский электорат привык выбирать исходя из геополитических настроений, и конечно же, этот фактор сыграет свою роль на предстоящих парламентских выборах. Повторяю: это произойдет даже в том случае, если основные политические партии отойдут от геополитики, или воспользуются ею умеренно. Тогда будет очень интересно понаблюдать, как поведут себя «геополитические избиратели», потому что их задача теперь усложнится – вместо двух геополитических лагерей, у нас их будет три. Эта особенность, несомненно, заслуживает внимания, потому что может стать ключевым элементом предстоящего плебисцита.

Думитру Спэтару  


 
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