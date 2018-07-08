Кишинев плакал после поражения россиян в матче с хорватами и все равно скандировал - «Россия! Россия!»

Было опасение, что из-за дождя, хлынувшего накануне вчерашнего четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Хорватии, немногие рискнут придти в сквер Театра оперы и балета, где все матчи Мундиаля можно смотреть на больших экранах. Опасения оказались напрасны.

Сначала я увидел посланца из солнечной Африки с нарисованным на щеке российским триколором. Им оказался Фермин из Кот-д’Ивуара.

Фермин с друзьями болел за Россию!

- Я с самого начала чемпионата болею за Россию! - улыбнулся он лучезарной улыбкой.

Рядом с ним стояли наши, тоже с российскими триколорами на щеках:

- А за кого нам болеть еще?! Мы ведь с Россией одной семьей столько лет были!

Вообще-то, каждый третий, если не второй, болельщик в этот вечер смотрел футбол с нарисованным на щеках (и даже на лбу) российским флагом. Правда, встречались и те, кто болел за хорватов.

Максим поддерживал хорватов, а все его друзья - россиян.

- Почему за них болею? - переспросил меня Максим, укутавшись в клетчатый флаг. - Меня россияне так подвели в 2012-м! А, вообще-то, я за немцев болею!

Встретил я и семью, одетую в красно-белые шашечные цвета — глава семейства, жена и маленькая дочка. Познакомились.

- Я сам из Хорватии, - признался Дамир. - Жена моя — местная, молдавка...

А Дамир с семьей - за хорватов.

Я помог хорватско-молдавской семье найти хорошие места, а тем временем начался футбол. Я огляделся. Казалось, больше народу, чем было на матче 1/8 финала Россия-Испания придти не может, но я ошибался. Люди сидели везде. Это было не ощущение, так оно и произошло на самом деле! Пацаны, компании, влюбленные парочки, почтенные отцы семейств, молодые мамы с колясками — почти все болели за Россию в этот вечер.

Основное время завершилось вничью — 1:1 и перед началом овер-тайма я разговорился с пенсионером, который стоял рядом.

- За Россию, конечно, болею! - признался дядя Петя. - Сын на россиянке женился, на Волге живет. Звонил мне сегодня и сказал, чтобы я непременно за Россию болел!

Когда хорваты повели в счете в дополнительное время и стали тянуть время, все время падая после любых столкновений, дядя Петя занервничал.

- Симулянты! Я в Сибири служил, у нас так от работы армяне отлынивали! - ударился он в воспоминания.

В этот поздний вечер поддержать сборную России пришли тысячи кишиневцев.

Тем временем наши сравняли счет, сквер у Театра оперы и балета превратился в вулкан, изливающий лаву громкой радости. Судья дал финальный свисток, стали готовиться к серии пенальти. Все надеялись на ногу Акинфеева, верили, что России вновь повезет. Стали скандировать - «Россия! Россия!»

Увы, наши неудачно пробили два пенальти, а хорваты всего один. В полуфинал прошли шашечные...

Это был удар для болельщиков. Многие, особенно девушки, не стесняясь, плакали. Рядом со мной стояла парочка, девушка рыдала навзрыд на плече любимого. Он ее утешал, как мог, ему помогала подруга безутешной девчонки. Кое-как успокоили ее и двинулись к выходу. А рядом разгорался конфликт — голый по пояс и явно нетрезвый парень что-то с кем-то не поделил. Впрочем, охрана быстро вывела упиравшегося буяна.

Сквер опустел быстро, была уже полночь, болельщики заполонили остановки общественного транспорта. Благо, троллейбусы еще ходили. Ехали, тесно прижавшись друг к другу и тихо обсуждали матч. Такой шанс был, сколько лет нам еще ждать до следующего такого момента, когда сборная России вновь сделает счастливым Кишинев?