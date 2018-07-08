Почему у нас каждый пятый пенсионер - с пенсией около 1000 лей и можно ли это исправить

За основу размера пенсии у нас берется среднемесячный застрахованный доход, исчисленный за весь период трудовой деятельности и валоризированный на дату назначения пенсии. Так гласит статья 8 закона №156/1998 о государственной пенсионной системе.

Отбросим фиговую валоризацию и оставим для расчета только среднемесячный застрахованный доход, то есть среднюю зарплату по экономике.

Соотношение ныне действующих средних пенсий по возрасту к средней зарплате по экономике равно 25-26 процентов. На этом и будем строить свои расчеты.

По данным статистики только за последние годы, несмотря на годовые грозные постановления правительства об установлении минимальных якобы гарантированных зарплат по экономике, работодатели продолжают свою линию. И работникам начисляют зарплаты в разы меньше гарантированных гарантом – правительством.

Таких в 2015 году было 138 тысяч, в 2016 году – 114 тысяч и в 2017-м – 81,3 тысячи.

В среднем ежегодно около 110 тысяч работников получают зарплату меньше гарантированной, не говоря уж о средней по экономике. Они - завтрашние пенсионеры, которым светит пенсия в 25-26 процентов от их сегодняшней зарплаты, то есть не более 900 лей.

В предыдущие годы таких бедолаг было еще больше. Таким образом, можно смело предположить, что в общем количестве нынешних пенсионеров как минимум каждый пятый пенсионер - из категории с пенсией около 1000 лей.

Статистика заверяет, что минимальная прожиточная корзина в 2017 году составила 1862,4 лея. А средний доход на одного человека составил 2244,9 леЯ. При средних расходах 2250,3 лей, а уже в первом квартале текущего года 2329,1 лея. Из них – всего 416,2 лея на коммунальные расходы и 1022 лея на продовольствие.

Хотя на оплату только коммунальных расходов для живущих в двухкомнатных квартирах сейчас нужно отсчитать зимой около 1700 лей. Это реальные расходы, а не те, о которых говорит статистика.



Если в семье двое пенсионеров с пенсиями до 1000 лей, им на пропитание остается всего по 300 лей на двоих на целый месяц. Как говорится, хлеб да соль, ем да свой.

А если пенсионер остается один? Как дожить на 1000 лей при расходах только на коммунальные около 1700 лей?

Бедолаги отключаются сначала от связи, а потом от всех остальные благ. И никого это не волнует. А власть учитывает «среднюю температуру по больнице».

Просматривается еще одна закономерность. Количество работающих с зарплатами меньше гарантированной правительством суммы - около 110 тысяч. У них пенсии - до 1000 лей. При этом количество работающих пенсионеров - 170 тысяч.

То есть смело можно утверждать, что работают те, у кого была малая зарплата и затем - малая пенсия.

И в этой сложнейшей ситуации парламент разрешил работодателям безоговорочно увольнять работающих пенсионеров!

Что можно предпринять?

Для начала следует усилить надзор за оплатой труда работающих и принудить работодателей платить хотя бы гарантированные зарплаты. Но здесь возникает опасность, что низкооплачиваемых работников просто уволят.

Чтобы приостановить пополнение рядов нищих пенсионеров, нужно не менять без конца формулы, а принять адекватные меры повышения зарплат. Это возможно только при реальном желании властей и ликвидации хотя бы на треть теневой экономики. Только эта мера даст дополнительный доход в национальный бюджет в объеме минимум 20-30 миллиардов лей ежегодно.

Думитру БАРБАЛАТ