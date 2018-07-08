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Общество
Похолодание и дожди обрушатся на Молдову в начале рабочей недели
08.07.2018

На большей части территорий в понедельник пройдут дожди.

В понедельник, 9 июля, в Молдове резко испортится погода. Синоптики предупредили о похолодании и осадках, так что отправляясь на учебу, работу, или по делам, не забудьте прихватить зонтик. Небо затянут тучи, практически во всех районах пройдут дожди, местами краткосрочные. Местами дождь будет моросить весь день с небольшими перерывами.

В Кишиневе температура составит 21 градус, днем воздух прогреется до 27 градусов. При этом весь день будет облачно с прояснениями и дождливо. Влажность воздуха достигнеет 80 процентов. К вечеру ситуацию усугубит поднявшийся ветер, дующий с северо-востока с порывами до 10 метров в секунду. 

К вечеру также испортится ситуация с геомагнитным полем, метеорологи предупреждают о небольшой геомагнитной буре. Люди, подверженные погодному влиянию, почувствуют головные боли и упадок сил.


 
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