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Вандалы разрисовали маркером Ротонду в парке "Валя Морилор"
09.07.2018

На колоннах отремонтированной два года назад Ротонды появились надписи маркером. Многие горожане говорят, что теперь общий вид постройки испорчен. 

Разделяют мнение горожан и туристы. По их словам, полиция должна наказать вандалов. 

На ремонт Ротонды и каскадной лестницы власти потратили более 15 миллионов леев. 

"Очень жаль. Городские парки уже не первый раз повреждены вандалами. Разумеется, мы обратимся в компетентные органы, они уже дадут юридическое определение этим действиям", - сказал пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк. 

Полиция начала расследование. Виновникам грозит до двух с половиной тысяч леев штрафа.


 
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