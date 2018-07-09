Вандалы разрисовали маркером Ротонду в парке "Валя Морилор"

На колоннах отремонтированной два года назад Ротонды появились надписи маркером. Многие горожане говорят, что теперь общий вид постройки испорчен.

Разделяют мнение горожан и туристы. По их словам, полиция должна наказать вандалов.

На ремонт Ротонды и каскадной лестницы власти потратили более 15 миллионов леев.

"Очень жаль. Городские парки уже не первый раз повреждены вандалами. Разумеется, мы обратимся в компетентные органы, они уже дадут юридическое определение этим действиям", - сказал пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк.

Полиция начала расследование. Виновникам грозит до двух с половиной тысяч леев штрафа.