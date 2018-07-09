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Политика
Жена Андрея Нэстасе устроила протест в элитном городе небоскребов в Германии
09.07.2018

Супруга непризнанного генпримара Кишинева Андрея Нэстасе устроила акцию протеста в Франкфурте-на-Майне, где постоянно живет с детьми. 

Франкфурт-на-Майне считается экономическим центром Германии. Он входит в список самых дорогих по стоимости жизни городов мира.
Семья Нэстасе, супруга и трое детей, уже давно постоянно проживают в городе небоскребов. Именно здесь Анжела Нэстасе и ее знакомые организовали акцию протеста против решения суда отменить итоги голосования на выборах генпримара Кишинева. Супруга политика сообщила о создании движения национального сопротивления и «ячейки сопротивления», которую она будет курировать в Германии.

В результате непризнания выборов, Европейский парламент одобрил резолюцию, в которой посоветовал Европейской комиссии полностью приостановить финансовую помощь Молдове. 

Нэстасе в материальном плане полностью зависит от своей «германской» супруги. За прошлый год политик ничего не заработал и жил на деньги жены. По словам лидера ППДП, вступив в политику, он приостановил действие своей лицензии на адвокатскую деятельность. Нэстасе задекларировал, что получил 35 000 евро от продажи Mercedes, которым он владел. В то же время его жена Анжела имела в 2017 году годовой доход в размере 63 584 евро, полученный в немецкой компании. Также в бюджет семьи Нэстасе поступили 14 000 евро в виде пособий на несовершеннолетних детей.


 
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