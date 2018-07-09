Обнаженный народный артист Молдовы на тайной съемке поднял настроение поклонникам

Поп-король не ожидал, что папарацци осмелится застать его врасплох.

Король российской эстрады и теперь уже народный артист Молдовы Филипп Киркоров решил поднять настроение поклонникам своим пикантным фото. Популярный исполнитель и продюсер выложил на своей странице в соцсети снимок из Лас-Вегаса.

Любимец публики сфотографирован в бассейне. Киркоров лежит на надувном коврике. Таким обнаженным фанаты его никогда не видели. Из одежды на 51-летнем певце только плавки. Судя по внезапно нахмуренному лицу, поп-король не ожидал, что папарацци осмелится застать его врасплох.

Поклонники Филиппа Киркорова радостно отреагировали на этот кадр. Многие из них написали интересные комментарии: «Филипп, такое ощущение, что вы тонете на этой штуке. И выражение лица об этом говорит», «Смешной какой! В первый раз вижу Вас таким!

Похоже, не рад, что снимают», «А король-то голый!», «Оёй, какой вы грозный. А как же цвет настроения синий-синий?», «Круто, какой вы все-таки красивый мужчина», «Мне так нравится, когда вы такой настоящий и без гламура», «Первый раз вижу такого рода фото. Влюбилась ещё больше».