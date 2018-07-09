Бомбическую фигуру в соблазнительном розовом белье показала певица Наталия Гордиенко

Наталия Гордиенко похвасталась своей утонченной фигуркой, опубликовав фото в соблазнительном купальнике.

Певица Наталия Гордиенко поделились фотографией в купальнике. Нежный бело-розовый комплект с открытой спиной подчеркнул все достоинства фигуры певицы.

- Лето, дождь, обязательно пузыри на лужах, мы идем с тобой без зонта, босиком, и говорим о любви... Как оказалось, синоптики с прогнозом сегодня не ошиблись, - подписала она соблазнительное фото.

Чуть более полугода назад певица стала мамой. Однако за короткое время она пришла к замечательным результатам, быстро скинув вес и подкачав мышцы. Наталия активно занимается спортом под руководством личного тренера. Плюс красавица придерживается сбалансированного и правильного питания. Достижения блондинки не остались незамеченными.

«Бомбическая!!!», «Фигурка отпад», - написали ей в комментариях.

Еще совсем недавно Гордиенко всячески скрывала своего малыша от публики. Но сейчас она решила, что Кристиан уже достаточно подрос и на радость своим поклонникам, стала публиковать фото с ним.