Человек недели - Президент Республики Молдова Игорь Додон

На этой неделе президент Республики Молдова Игорь Додон представил отчет о своей деятельности за минувшие 18 месяцев.

«Эти 18 месяцев были ознаменованы институциональной борьбой и бойкотом инициатив президента. Все мы были свидетелями этого противостояния, особенно в отношении института президента.

Демократическая партия сделала все возможное, чтобы сократить полномочия президента Республики Молдова. Хотят они, или нет, но в сравнении с предыдущим президентом, нынешнему главе государства были существенно сокращены полномочия. Впервые, и парламент, и правительство пытались всячески подорвать авторитет института президента страны», – заявил Игорь Додон.

Глава государства рассказал о проделанной за этот период работе. «В части внутренней политики я основывался на ряде законодательных инициатив. Мной были выдвинуты более 70 инициатив, ходатайств и предложений. В итоге, ни одна из них не была поддержана парламентом и правительством. Эти полтора года были ознаменованы борьбой с теми, кто контролирует парламентское большинство».

«В части внешнеполитической деятельности я также столкнулся с препятствиями. Большинство инициатив президента, адресованных главам других стран, были блокированы правительством. Я провел 27 визитов и 17 встреч с главами других государств. Что касается реинтеграции страны, я провел встречи с господином Красносельским и наладил хороший диалог с Тирасполем», – отметил Игорь Додон.

Ссылаясь на укрепление государственности, президент отметил фильм «История Молдовы». Глава государства напомнил, что по его инициативе пройдет Фестиваль семьи. «Что касается диалога с гражданами, хочу сказать, что я лично за эти 18 месяцев посетил более 200 населенных пунктов Республики Молдова, где встретился с более чем 18 тысячами человек.

Была предоставлена помощь более 200 детским садам и начато строительство ряда спортивных комплексов, и хочу отметить – не по политическим критериям. В то же время, мы помогли 10 тысячам первоклашек и более 30 тысячам пожилых людей. И на все это не было потрачено ни одного лея из государственного бюджета», – подчеркнул президент.

Глава государства рассказал и о своих приоритетах на ближайшие шесть месяцев. «Во внутренней политике моя позиция тверда – я не собираюсь уступать давлению со стороны парламента и правительства. Я жду парламентских выборов. Я намерен вновь зарегистрировать все свои инициативы, которые были отклонены парламентом. Во внешней политике я намерен восстановить полноценные отношения с Российской Федерацией, и сохранить хорошие отношения и с Востоком, и с Западом», – заявил он.

Также президент Игорь Додон заявил о готовности принять участие в предстоящих парламентских выборах, отметив, что законодательство позволяет ему это сделать.

Несомненно, доклад президента стал главным политическим событием недели, а озвученные главой государства тезисы станут предметом обсуждения политических аналитиков и не только.

ТРИБУНА уточняет:

Игорь Додон родился 18 февраля 1975 года, в селе Садова, Кэлэрашского района. Он окончил Экономический факультет в Государственном аграрном университете Молдовы (1997), затем факультет менеджмента в Академии экономических знаний Молдовы (1998). Позже он закончил факультет экономического права Международного института менеджмента. Получил степень доктора экономических наук в Академии экономических знаний Молдовы, кафедра Банки и фондовые рынки. После окончания учебных заведений, с 1997 по 2001 год, Игорь Додон работал на Фондовой бирже Молдовы. В период с ноября 2001 года по май 2005 года занимал должность президента и члена Совета директоров Национального депозитария ценных бумаг Молдовы. В сентябре 2002 г. — май 2005 г. работал президентом Универсальной товарной биржи Молдовы. В мае 2005 года, Игорь Додон был назначен заместителем министра экономики и торговли Молдовы. В сентябре 2006 года он был назначен министром экономики и торговли. С марта 2008 года является первым вице-премьером в Правительстве РМ. С 2009 года — членом Парламента. С 2011 года является лидером ПСРМ. 13 ноября 2016 года был избран президентом страны, с более чем 52% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.