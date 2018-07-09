Премьер Павел Филип раскритиковал представителей Делегации ЕС в Молдове, которые, по его мнению, принимают решения, основываясь на недостоверной информации, переданной оппозицией. Правительство обнародовало уточнения вслед за неполным отчетом, представленным делегацией ЕС о своей встрече с членами кабмина. Накануне они обсудили резолюцию, за которую проголосовал Европарламент.

Павел Филип выразил сожаление, что информация, передаваемая Делегацией ЕС в Кишиневе, является неполной, и попросил объективной оценки событий, чтобы в Брюсселе могли более тщательно проследить за развитием событий в Молдове.

На встрече Павел Филип сообщил представителям ЕС, что по отношению к власти Молдовы принятая резолюция некорректна и политизирована. Документ был составлен на основании запроса лидеров оппозиции Андрея Нэстасе и Майи Санду, которые надеются заработать очки перед предстоящими парламентскими выборами, поставив под удар граждан нашей страны.

Глава кабмина утверждает, что данное решение является вмешательством во внутренние дела Молдовы, и подчеркнул, что все обязательства для получения финансирования от Евросоюза, в том числе в области юстиции, были выполнены.

Премьер отметил, что многие евродепутаты считают, что решение о приостановлении макрофинансовой помощи политическое и не имеет ничего общего с оценкой работы правительства. Это было понятно во время дебатов - зал Европарламента был почти пуст, а к дискуссиям никто не проявлял особого интереса. Павел Филип твердо уверен, что большинство евродепутатов даже не захотели выслушать все мнения, а голосование было определено заранее политическими коллегами лидеров молдавской оппозиции.

Глава кабмина отметил, что не может принять резолюцию, которая ударяет по гражданам Молдовы за то, что правительство не приняло во внимание неправомерные требования незаконно вмешаться в деятельность судебных инстанций, так как они признали недействительными выборы в Кишиневе.

Павел Филип осудил подобное давление, и напомнил, что все реформы, проведенные в области юстиции, а их было не мало, были проведены с учетом экспертизы ЕС. В таком случае, если что-то пошло не так, за это в ответе не только правительство Молдовы, но и Евросоюз.

Премьер отметил, что неправильно одним политическим решением, абсолютно субъективным, блокировать деньги, направленные, в том числе, для улучшения питания детей в детских садах.

Павел Филип добавил, что политическую борьбу следует вести на уровне обсуждения идей и аргументов, а не посредством мер, направленных против людей, невиноватых в том, что политическое соперничество превращается в цинизм или избирательный цирк.

У правительства были одинаковые обязательства перед ЕС, Международным валютным фондом и Всемирным банком, и они были полностью выполнены. Оба финансовых учреждения выделили почти 70 миллионов долларов.

Павел Филип надеется, что Брюссель поступит также, поскольку правительство работает для всех граждан, независимо от их политических предпочтений, поэтому его нельзя наказывать за то, что не входит в его компетенцию.

Павел Филип заверил послов ЕС в том, что правительство останется приверженным европейскому курсу, продолжит внедрение начатых реформ и будет инициировать новые.