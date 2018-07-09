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Общество
Операция "Ы":гражданам Молдовы придется расстаться с румынскими паспортами
09.07.2018

Сенат (верхняя палата парламента — ред.) Румынии проголосовал за принятие законопроекта, предполагающего заменить букву румынского алфавита «î» (аналогична русской «ы» — ред.) на букву «â», при написании в закрытом слоге.

Таковы современные правила румынского языка, и законодатели всего лишь поставили точку в разногласиях юридической стороны этого вопроса. Нововведение с буквой «â» было принято на уровне лингвистов в 1989 году.

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Но только теперь великое множеством документов, в первую очередь, паспортов, где есть имена собственные с буквой «ы» в середине слова, необходимо будет заменить. Касается это и граждан Молдовы, имеющих румынские удостоверения личности.


 
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