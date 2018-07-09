Власти намеренно противопоставляют реформы, которых требует МВФ, реформам, приписываемым Евросоюзу

В рамках многочисленных заявлений представителей правящей партии, можно выделить целый ряд нападок на ЕС, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Во-первых, демократы безосновательно заявляют, что ЕС не соблюдает своё обязательство оказывать финансовую помощь, хотя молдавские власти, по их словам, выполнили все необходимые условия, подчёркивает политолог.

Второе обвинение, по словам Ченуши, напоминает то, которое было озвучено в 2017 году, когда власти продавили введение смешанной избирательной системы. Так, демократы расценивают как вмешательство во внутренние дела призывы Евросоюза к Молдове относительно признания выборов в Кишинёве и о приостановке первого транша макрофинансовой помощи. Такой демарш ставит под угрозу будущие партнёрские отношения с ЕС, которые невозможны без взаимного доверия и строгого выполнения договорных положений, аргументирует политолог.

Третье обвинение приравнивает решение ЕС прекратить оказание макрофинансировой помощи с акцией против граждан страны, поясняет Ченуша. Премьер Филип использует детей из детских садов, чтобы подчеркнуть, что решение ЕС будет иметь неблагоприятные последствия для уязвимых категорий граждан. Тем самым на Брюссель оказывается общественное давление, и, параллельно, отводится внимание от действительно виновной стороны – властей страны.

По мнению политолога, четвёртое обвинение было адресовано Европейскому парламенту в связи с резолюцией, принятой 5 июля, которая была расценена как политизированная и неправомерная, а также Делегации ЕС в Кишинёве – за то, что она, якобы, не освещала позицию правительства в информации, направляемой прессе. Иными словами, власти заявляют, что находящиеся в Кишинёве европейские дипломаты неправильно поддерживают связь с Брюсселем, из-за чего сообщения о событиях в стране являются „неполными”.

Наконец, молдавские власти перекладывают ответственность за провал реформы правосудия, проводимой при европейской финансовой поддержке, на экспертов ЕС и представителей гражданского общества, комментирует Ченуша. Более того, власти противопоставляют реформы, продвигаемые Евросоюзом, реформам, осуществляемым в рамках соглашения с МВФ. Тем самым искусственно внедряется идея о том, что проблема заключается не в эффективности, способностях или желании властей страны, которые добились хороших результатов в реформировании банковского сектора, а в качестве доноров. Из этого должно следовать, что ЕС менее квалифицирован, чем МВФ, даже если многие реформы, согласованные с МВФ, и соответствуют положениям Соглашения об ассоциации.

Все эти обвинения, которыми орудует власть, свидетельствуют о её попытке интерпретировать диалог ЕС–Молдова в качестве симметричных отношений. Так, Кишинёв сознательно игнорирует тот факт, что Молдова является той стороной, которая получает европейскую помощь и добровольно согласилась выполнить определённые технические и политические условия, заключает политолог.