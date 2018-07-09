Сколько можно заработать поваром в Германии

Профессия повара сегодня очень востребована во всех развитых странах мира, но в то же время и очень сложна. Мечтающим о похвале от настоящих гурманов или об открытии собственного дела поварам приходится в большинстве своем дни напролет проводить на кухне практически без перерывов для отдыха. Многие вынуждены жертвовать личной жизнью или же проводить мало времени с семьей.

Так сколько же зарабатывают представители этой непростой профессии в Германии?

К сожалению, кулинария – пока не наиболее высокооплачиваемая сфера, поэтому начинающие специалисты зарабатывают мало.

Согласно официальной статистике, размер средней зарплаты повара в Германии составляет примерно 2 тысячи евро в месяц.

Данные на 2016 год указывают на то, что больше всего повара получают в Баден-Вюртемберге – до 2300 евро. Саксонские повара получают в среднем чуть больше 1600 евро в месяц, в Баварии – около 2200 евро. Что касается Берлина, то там поваром можно заработать только около 1900 евро.

Как правило, больше всего платят поварам, которые работают в больницах и пансионатах. Однако устроиться туда получается только у 10 процентов специалистов. Но потом они получают в среднем от 2200 до 2500 евро ежемесячно.

Интересно, что на западе Германии средняя зарплата повара почти на 25 процентов больше, чем в восточных регионах.

Еще на 400 евро больше зарабатывают специалисты, устроенные на предприятия по так называемому тарифному соглашению, однако, как показывает практика, такой тип договора в Германии предлагается довольно редко.

Также в ФРГ сохраняется тенденция к тому, что повар – это мужская профессия. Статистика указывает на то, что большая часть (75 процентов) немецких поваров – мужчины и только 25 процентов – женщины. Более того, женщины-повара в среднем получают зарплату на 20 процентов меньше, чем их коллеги-мужичины.