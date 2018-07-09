Парламент создал портрет самоубийцы: 36-летний мужчина, у которого случаются срывы в пять утра

Во вторник, 3 июля, в доме по улице Гренобля в столичном секторе Ботаника женщина выбросилась из окна своей квартиры на седьмом этаже за несколько дней до своего 40-летия. Никакой информации об этом случае не было. Единственное, что удалось узнать соседям: погибшая оставила предсмертную записку.

В четверг, 5 июля, депутаты молдавского парламента заслушали и утвердили на пленарном заседании доклад специальной комиссии по разработке пакета законодательных поправок в области предотвращения самоубийств. Доклад представил председатель комиссии депутат от ПСРМ Владимир Односталко.

Эпидемия самоубийств среди детей

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд один человек самовольно уходит из жизни. Молдова в лидерах среди государств Старого Света. Так, если в европейских странах, по данным ВОЗ на 2015 год, на 100 000 населения приходится в среднем 11,93 попыток самоубийств, то в РМ - 14,5.

Согласно представленному докладу, в 2015 году около 697 человек (в том числе 103 несовершеннолетних) совершили попытки самоубийства, из которых 343 случая, в том числе 10 случаев с участием несовершеннолетних, закончились смертью. В 2016 году – уже 815 случаев, 132 с несовершеннолетними.

Жертвы самоубийств - в большинстве случаев дети в возрасте 13-16 лет. «Среди причин самоубийств взрослых – конфликты в семье, неизлечимые болезни, безответная любовь, ревность и неустойчивое финансовое положение семьи», – сказал председатель комиссии Владимир Односталко.

Средний возраст самоубийц – 36 лет

Чаще всего лишают себя жизни граждане в возрасте 30-40 лет и 20-30. После 40 лет случаев самоубийств вдвое меньше.

Пик попыток самоубийства по времени суток: от 4 до 7 часов утра и с 16 до 20 часов вечера. Не было зафиксировано ни одной попытки самоубийства между 20 часами вечера и 4.00 утра, 7.00-9.00 часами утра, 10.00-13.00 дня, а также с 14.00 до 16.00 часов. Мужчины чаще пытались покончить с собой.

Жертвы «Синего кита»

Основные причины самоубийств детей и подростков - социально-экономические проблемы в семье, одиночество, конфликты с сверстниками или родителями, семейное насилие, алкоголизм одного или обеих родителей, безразличие родителей к детям, неразделенная любовь, потеря любимого человека и т.д..

В начале 2017 года возросло число попыток самоубийств детей и подростков в результате влияния виртуальных игр из так называемой «группы смерти»: «Синий кит», «Дом китов», «Дьявол», «Задание», «Куратор», «Летающий кит», «Мирон Сетх», «Море китов», «Некрес Психес», «Последняя фантазия» и другие. Особой популярностью у несовершеннолетних пользовалась игра «Синий кит», в особенности после распространения информации о ней в прессе.

8 марта – 4 апреля прошлого года завели шесть уголовных дел по обвинению в провоцировании самоубийств несовершеннолетних через соцсети.

Совместными усилиями компетентных органов Молдовы и других стран были выявлены так называемые «кураторы» этой и других электронных игр – семь из них находились в России, один на Украине и еще трое были гражданами Молдовы, двое из которых были несовершеннолетними. Родители будут наказаны, дела переданы в суд. Что касается третьего нашего соотечественника, 21-летнего инвалида первой группы, свое мнение о его психическом здоровье должны высказать специалисты.

Семеро активных участников этой игры, из которых пять несовершеннолетние, были выявлены на последней ее стадии и сейчас проходят курс специального медицинского лечения.

Комиссия установила, что в марте-мае 2017 года генпрокураторой совместно с МВД, министерством информационных технологий, здравоохранения, образования и другими ведомствами были предприняты меры для того, чтобы прекратить распространение игры «Синий кит». Однако столкнулись со сложностью мониторинга виртуальных сетей.

Генпрокуратура совместно с ГИП и рядом других госструктур провела разъяснительную работу с детьми, родителями и педагогами, рассказав о том, как подростки могут стать жертвами виртуальных игр. МВД разработал законопроект о внесении изменений в УК, предусматривающих более строгие наказания за действия, провоцирующие доведения до самоубийства.

Статистика самоубийств не ведется

В отчете было отмечено, что центры судмедэкспертизы и менеджмента общественного здоровья не ведут статистику данных, касающихся убийств, самоубийств и гибели людей в ДТП, поскольку при проведении судмедэкспертизы не выясняются все подробности смерти. Комиссия считает необходимым создать в рамках минздрава специальную группу, которая вела бы подобный учет.

Лишь после роста числа самоубийств, в особенности среди подростков, проблемой занялись прокуратура, СИБ, ГИП, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты и другие структуры. Комиссия выявила отсутствие взаимодействия. Лишь в апреле 2017 года была утверждена национальная программа психологического здоровья на 2017-2021 годы и план действий по ее внедрению.

Феномен не нашел отражения в государственной политике

Комиссия установила, что феномен самоубийства рассматривался в научных кругах, но не нашел отражения в государственной политике. О нем упоминается только в Уголовном кодексе. На национальном уровне не было программы изучения и предотвращения самоубийств среди детей. Она была разработана лишь в 2015 году по инициативе постоянного секретариата национального совета по защите прав ребенка и финансовой поддержке представительства UNICEF в Молдове.

Общественная организация «Altruism», начавшая свою деятельность в 2012 году, - единственная в Молдове занимается проблемой предотвращения самоубийств. В 2015 она предложила стратегию моральной поддержки населения, установив «зеленую линию» по предупреждению попыток самоубийств, которая существует в 40 странах. В 2016 году была внедрена мобильная версия службы HelpApp. «Altruism» - единственная организация, которая выпустила специализированные издания по этой проблеме.

Комиссия пришла к выводу, что центры поддержки населения в кризисной ситуации существуют только в районных центрах и в муниципиях, в них зачастую работают слабые специалисты. Предложено на их основе создать специальные кризисные центры.

Рекомендации парламента

Документ поддержало большинство депутатов. Среди рекомендаций: продвижение политик в области охраны психического здоровья детей и подростков путем интеграции служб охраны психического здоровья в первичную медицинскую помощь, укрепление и развитие сети медицинских услуг с реализацией программ, связанных с пропагандой здорового образа жизни и развитием жизненных навыков и т.д..

Другие рекомендации касаются сокращения доступа к средствам самоубийства, расширения прав и возможностей СМИ в освещении этой проблемы, строгого контроля над алкоголем и психотропными веществами, обеспечения ранней идентификации, лечения и ухода за людьми с психическими расстройствами.

Члены комиссии рекомендуют проведение качественного национального исследования попыток и случаев самоубийства, создание телефона доверия, внедрение единого комплекса сбора и обработки данных, разработку программы обучения для будущих семей при подаче заявления о заключении брака.

Николай МЕНЮК