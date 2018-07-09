Чем объясняются высокие рейтинги президента Додона

И спустя полтора года президенту Игорю Додону удается сохранять лидирующие позиции в рейтингах доверия со стороны граждан. В политическом анализе Думитру Спэтару перечислил причины, по которым главе государства это удается.

«Во-первых, глава государства в полной мере и достаточно эффективно использовал общение с гражданами. Он побывал в более 200 населенных пунктов Республики Молдова и пообщался с более 18 тысячами человек. Кроме того, президент широко открыл двери президентуры и президентских резиденций в Кишинэу и Кондрице для простых людей, и особенно для детей. В определенные периоды не было недели, чтобы сотни детей не посещали эти объекты, которые до тех пор были закрыты для народа. Прямой контакт с гражданами вне избирательных кампаний высоко ценится людьми, и это не могло не сказаться на рейтингах президента», отмечает автор.

«Во-вторых, глава государства сосредоточился на реализации социальных проектов, где ему никто не смог помешать. Таким образом, помощь президента получили более 200 детских садов по всей стране, а в ряде населенных пунктов стартовали инициативы по строительству спортивных комплексов. На сдаче в эксплуатацию нескольких таких комплексов, глава государства присутствовал лично, что конечно, сблизило его с людьми. Вместе с тем, вотчете президента отмечалось, что помощь главы государства получили более 10 000 первоклашек и более 30 000 пожилых людей. Глава государства отметил, что на все это не было потрачено ни одного лея из государственного бюджета, что немаловажно для граждан страны», – говорится в материале.

По мнению автора, «еще одним объяснением высокого доверия граждан являются и такие инициативы президента, как например: ввод президентского правления; сокращение числа депутатов парламента от 101 до 71; предоставление президенту полномочий по роспуску парламента; отмена закона о «краже миллиарда», обязывающего граждан вернуть похищенные из банковско-финансовой системы деньги и др.».

Также автор считает, что «не последнюю роль в высоких рейтингах главы государства сыграло и его эффективное внешнеполитическое позиционирование». «Будучи в дружеских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, Игорю Додону удалось установить хорошие отношения с Россией, и вместе с тем, не испортить отношения с европейцами и американцами. Таким образом, без недовольства проеврпейского электората президент Игорь Додон по максимуму использовал отношения с Россией, обеспечив себе практически полную поддержку пророссийского электората в Молдове», – отмечается в материале.

Кристина Пендя