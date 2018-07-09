Валерий Гилецки об интересах великих держав в Республике Молдова

В интервью порталу ТРИБУНА вице-председатель парламента Валерий Гилецки ответил на следующий вопрос: Кто из великих держав (США, ЕС, России) какие интересы может иметь в Республике Молдова?

«У всех у них есть определенные интересы в Республике Молдова. Но не все они хотят видеть Молдову свободной страной, в которой царят справедливость, мир, понимание, стабильный экономический рост и сильные государственные учреждения. Даже если и прилагаются большие усилия, чтобы превратить европейскую интеграцию Молдовы в национальную задачу, которая должна объединить все политические силы в стране, к сожалению, констатируем, что она по-прежнему делит страну на два лагеря. Таким образом, и на парламентских выборах, которые должны состояться, снова состоится геополитическая битва между Западом, США и ЕС, и Востоком, во главе с Российской Федерацией», – заявил он.

Валерий Гилецки считает, что, «и Соединенные Штаты, и Европейский союз хотят, чтобы Молдова и в дальнейшем прилагала значительные усилия по реализации всех положений, предусмотренных Соглашением об ассоциации, и не только тех, что относятся к гармонизации законодательства». «Если законодательство не дает ощутимых результатов, то гражданин не видит их пользы.

В рамках реформы юстиции были утверждены и стратегии, и постановления правительства, и законы, которые в итоге привели к тому, что «реформированное правосудие» отменило результаты второго тура выборов столичного примара. Таким образом, западные партнеры хотят видеть больше действий, которые действительно могли бы улучшить жизнь граждан Республики Молдова», – заявил он.

По его мнению, «С другой стороны, Россия, хотя очень заинтересована в этом регионе, кажется, не располагает ни необходимыми финансовыми ресурсами, но и не слишком спешит реализовать проекты, призванные улучшить жизнь наших граждан». «По этой причине, она выбрала антиевропейскую политическую риторику, и посредством своих союзников здесь продолжают разделение общества и дестабилизацию ситуации в стране. В апреле, в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге, я выступил с докладом о гибридных войнах, которых все больше, и которые все опасней.

В выступлении я упомянул «Длинную телеграмму», отправленную заместителем руководителя дипломатической миссии США в Москве Джорджем Ф. Кеннаном в Вашингтон 22 февраля 1946 года, в которой он писал: «Россия готова подорвать политический и стратегический потенциал крупных западных держав, подорвать доверие граждан к стране, спровоцировать волнения и забастовки и сеять распри… Антибританские настроения будут распространены среди американцев и антиамериканские среди британцев. В случае возникновения подозрений, настроения будут распространяться еще более усердно; если их нет, тогда они будут спровоцированы». Спустя более 70 лет интересы и инструменты России остались почти теми же: раскол и дестабилизация», – добавил Гилецки.

Андриана Кептине