Экс-примар Бельц намекнул на скорое возвращение в Молдову

Ренато Усатый разместил на своей странице в фейсбуке пост, в котором намекнул на возвращение в страну.

«Бразильский тезка летит домой. Ему надо в Бразилию, а мне в Молдову!!! Сколько человек готовы встретить меня на границе?», - написал он, передает esp.md

Этот же вопрос Ренато Усатый повторил в комментариях под постом: «Сколько человек готовы встретить меня на границе с Молдовой?».

Большинство комментаторов с воодушевлением восприняли этот намёк. Приводим некоторые из них:

Ianic Rabovila: «Сколько, не знаю, но уверен, что самые достойные, и уверен выстоим!».

Маша Машуня: «Я точно, даже возьму отгул и пару друзей».

Егор Романский: «То вацапы собираем, то просто кто? Вам виднее, но давно нужны были действия, решительные действия. Еду не еду, как невеста на выданье. Взял да приехал, с короткой пометкой "всем своим быть"».

Вячеслав Роман: «Многие готовы встречать Вас на границе, и многие готовы с Вами летать домой!»

Александр Лозанчук: «Да сколько людей в Молдове осталось, те и встретят!!!»

Elena Domnescu Poetess-Paintress: «Думаю, что люди, которые Вас будут встречать, должны оставаться при Вас до победного конца! А не пару дней посидели, страсти угасли и разошлись».

Sergiu Ciobanu: «Готовы и встретить, и сопровождать, хоть пешком».

Игорь Басистый: «Он и гол сегодня забил единственный».

Виталий Каража: «Много людей встречать будут. Однозначно!»

Напомним, что Ренато Усатый покинул Молдову в сентябре 2016 года, а 24 октября суд столичного сектора Центр выдал ордер на его арест, которого прокуратура обвиняет в мошенничестве и попытке покушения на убийство. Он был также объявлен в международный розыск. С тех пор экс-примар Бельц в Молдове не появлялся, хотя неоднократно заявлял о намерении вернуться.

О намерении вернуться в Бельцы не в одиночку, а с командой представителей молдавской диаспоры он заявил в середине ноября. В декабре прошлого года он обещал «прикольно вернуться домой» с тысячами соотечественников.

В мае этого года Ренато Усатый заявил, что удалён из базы Интерпола и больше не находится в международном розыске. Как сказал тогда экс-примар, теперь он может свободно передвигаться по миру, посещать любые страны, кроме Молдовы, так как остаётся в национальном розыске.