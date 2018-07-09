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Общество
Работодатели будут участвовать в подготовке квалифицированных специалистов
09.07.2018

В Республике Молдова к процессу профессиональной подготовки кадров будут активнее привлекать работодателей. Соответствующие поправки были внесены в Закон о профессиональной подготовке

По мнению авторов законодательных изменений, проект призван помочь хозяйствующим субъектам в подготовке неквалифицированных рабочих или тех, кто имеет квалификацию, не позволяющую трудоустроиться, передает trm.md

Власти надеются принятием этого закона мотивировать граждан, чьи профессии не востребованы на рынке труда, не уезжать из страны.
Данный законопроект применим и в отношении соотечественников, возвращающихся из трудовой миграции.

По данным Национального агентства занятости населения, в настоящее время в Республике Молдова насчитывается около 7000 вакансий для специалистов со среднетехническим образованием и неквалифицированных рабочих.


 
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